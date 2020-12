‘Weten jullie hoeveel jeugdspelers van AZ er bij Raiola rondlopen? Nul!’

Mino Raiola is de belangenbehartiger van verschillende AZ-spelers, maar desondanks vindt algemeen directeur Robert Eenhoorn niet dat de zaakwaarnemer te veel macht krijgt in Alkmaar. Onder meer Calvin Stengs, Myron Boadu, Owen Wijndal en Pantelis Hatzidiakos worden begeleid door Raiola. “Laatst las ik nog dat al onze jeugdspelers naar Raiola móéten. Weten jullie hoeveel jeugdspelers van AZ er bij Raiola rondlopen? Nul!”, aldus Eenhoorn.

In een podcast van Voetbal International zei clubicoon Barry van Galen dat de invloed van Raiola bij AZ steeds meer toeneemt. “Max Huiberts gaat heel goed met zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez, de 'loopjongen' van Mino Raiola”, zei Van Galen. “Rodriguez heeft veel AZ-spelers naar Raiola gehaald. Alle jeugdspelers zo'n beetje. Huiberts gaf aan die spelers ook het advies om naar Raiola te gaan. Dat hoorde ik hem roepen op de tribune. Mino lacht zich nu kapot: die heeft nu spelers zoals Stengs, Boadu, Wijndal en Hatzidiakos.”

Eenhoorn ontkracht de woorden van Van Galen. “Doe mij een lol. Zo werkt het niet”, reageert hij in De Telegraaf. “Alleen: Mino Raiola is een heel goede zaakwaarnemer. Daar kan je van alles van vinden, maar dat is zo. Hij heeft spelers bij de beste clubs. Maar dat is ook de reden waarom hij zo goed is. En goede spelers willen een goede makelaar.” Dat ook de ontslagen Arne Slot door Raiola wordt vertegenwoordigd vindt Eenhoorn ongelukkig. “In Amerika bijvoorbeeld hebben managers óf spelers, óf coaches. Dat zou in Europa ook het geval moeten zijn. De belangen zijn er gewoon te groot voor.”

Slot werd begin december ontslagen bij AZ nadat de clubleiding via de media vernam dat de trainer in gesprek was met Feyenoord over een contract. “Jongens, luister. Ten eerste: wij worden ook wel eens gevraagd. Dat geldt voor mij en voor Max (directeur voetbalzaken Max Huiberts, red.). Clubs noem ik nooit, want als ik dat wel doe, dan worden mensen dáár heel ongemakkelijk van. Ten tweede: dat melden we hier gewoon”, aldus Eenhoorn, die het ontslag van Slot verdedigt. Hij wijst naar de cultuur van AZ en benoemt drie zaken: “Hoe ga je met elkaar, met de concurrentie en met de factor tijd om? Er zijn normen en waarden. Verleden, heden, toekomst. Als je naar deze drie factoren kijkt en je analyseert de cultuur van AZ, dan had je de oplossing simpel kunnen invullen.”

Vlak na het ontslag van Slot werd AZ onder leiding van zijn opvolger Pascal Jansen uitgeschakeld in de Europa League. “Dus jullie vinden dat wij pas in de winterstop afscheid van Arne hadden moeten nemen, om de rust in de spelersgroep te bewaren? Hadden we mét Arne wel overwinterd in de Europa League? Hebben jullie een glazen bol of zo? Ik zeg: je staat ergens als organisatie voor, of je staat ergens niet voor”, aldus Eenhoorn.