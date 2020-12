‘De scout van Bayern München zei: ‘Jörgensen is de enige die ik zou nemen’’

Nicolai Jörgensen werd mede op advies van een scout van Bayern München in 2016 door Feyenoord overgenomen van FC Kopenhagen, zo vertelt Giovanni van Bronckhorst in gesprek met De Telegraaf. Mede dankzij de 21 doelpunten van de 29-jarige Deense spits werd Feyenoord onder leiding van Van Bronckhorst kampioen in het seizoen 2017/18. Deze jaargang lijkt de aanvaller ver verwijderd van zijn vorm uit het kampioensjaar. De ex-trainer van de Rotterdammers denkt dat blessures er onder meer voor hebben gezorgd dat het momenteel niet wil vlotten met Jörgensen.

Feyenoord raakte in het seizoen 2015/16 overtuigd van Jörgensen, die met vijftien doelpunten een belangrijke rol speelde in de behaalde landstitel met FC Kopenhagen. Martin van Geel was destijds nog technisch directeur in De Kuip. “Ik was op vakantie in Marbella. Ik wist dat hij al een jaar op onze lijst stond en Martin zei dat we een deal konden sluiten”, vertelt Van Bronckhorst. “Het mooie was dat ik met de trainers van Feyenoord twee maanden eerder bij Bayern München op werkbezoek was. Op een van die dagen ontmoetten we op het complex de hoofdscout Scandinavië van Bayern. We begonnen over spelers te praten. Ik zei dat we een spits zochten en vroeg hem toen welke spelers voor ons, bij Feyenoord, nou goed zouden zijn om naar te kijken. Hij was heel duidelijk: ’De enige die ik zou nemen is Jörgensen van Kopenhagen!’ Dat bleef in mijn hoofd zitten.”

Nog tijdens zijn vakantie in Marbella keek Van Bronckhorst naar beelden van de spits. “Zijn manier van vrijlopen, de goals die hij maakte, ik kon aan alles zien dat hij een goede spits is. Martin maakte de deal rond”, aldus Van Bronckhorst, clubloos sinds zijn recente vertrek uit China bij Guangzhou R&F. Jörgensen groeide uit tot een steunpilaar bij Feyenoord. Van Bronckhorst hield zich veel met de aanvaller bezig. “Nico is een heel gevoelige jongen. Je moet wel heel goed met hem werken en zorgen dat hij zich fijn voelt”, aldus de trainer, die vaak persoonlijk met Jörgensen sprak. “Er is veel gebeurd in zijn leven, dat is bij hem heel bepalend. Dan kom je bij het ’totale mens-principe’ van Louis van Gaal. Ik had altijd een goede band met hem. We spraken samen over voetbal, maar ook over privézaken.”

Mede door blessureleed kwam Jörgensen vorig seizoen niet verder dan vijf doelpunten in dertien Eredivisie-wedstrijden. Dit seizoen staat de teller pas op een treffer. Van Bronckhorst wijst naar de blessures. “Hij is uit zijn ritme gehaald en dat is zonde. Terwijl hij fantastisch functioneerde en een goede wisselwerking had met Dirk Kuyt. Hij speelde zich ook niet voor niets in de picture bij Newcastle United.” In januari 2018 wilde de Premier League-club Jörgensen graag overnemen. Een eerste bod van vijftien miljoen euro werd afgewezen. Ook een tweede bod werd door Van Geel naar de prullenmand verwezen. De Rotterdammers hielden naar verluidt vast aan de vraagprijs van 22 miljoen euro.