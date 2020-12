Kieft: 'De Ligt maakte hem helemaal gek, hij sloopte hem gewoon’

Wim Kieft is diep onder de indruk van wat Matthijs de Ligt momenteel laat zien in het shirt van Juventus. De 21-jarige centrumverdediger stond dit seizoen een aantal maanden aan de kant door een schouderoperatie, maar inmiddels is hij volledig terug in het team van trainer Andrea Pirlo. Kieft zag de Oranje-international afgelopen woensdag uitblinken in de wedstrijd tegen Atalanta (1-1), waarin hij indrukwekkende duels uitvocht met de Colombiaanse spits Duván Zapata.

In zijn column voor De Telegraaf schrijft Kieft dat hij woensdag naar de wedstrijd in de Italiaanse competitie keek vanwege Cristiano Ronaldo. De Portugees scoorde niet en miste een strafschop, waardoor de thuisploeg niet won. “Wie wel een geweldige indruk maakte, was Matthijs de Ligt. Hij vrat de Colombiaanse spits Zapata helemaal op”, zag Kieft. “Toch geen kleine jongen weten we sinds hij Perr Schuurs een paar keer zijn hielen liet zien in de Champions League tegen Ajax en zich als plaag manifesteerde.” In de Italiaanse media werd De Ligt geprezen voor zijn optreden tegen Atalanta. “Het was een titanenstrijd tussen De Ligt en Atalanta-krachtpatser Zapata, vaak gewonnen door de Nederlander”, schreef Tuttosport.

“Zapata wilde met zijn negentig kilo het gevecht wel aangaan, maar De Ligt maakte hem helemaal gek. Hij sloopte Zapata gewoon door continu bovenop z’n huid te zitten, hem met harde tackles uit te schakelen zonder over de schreef te gaan”, vervolgt Kieft, die zag dat De Ligt ook moest incasseren. “Zapata deelde af en toe flink uit, maar De Ligt bleef stoïcijns, liet zich geen moment uit z’n tent lokken. Knap, want hij is toch een tijdje uit de roulatie geweest.” Twintig minuten voor tijd haalde Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini Zapata naar de kant ten faveure van Luis Muriel, maar ook de invaller scoorde niet.

Kieft is van mening dat De Ligt tot de beste verdedigers ter wereld behoort. Hij schat hem momenteel ook hoger in dan Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini. “Zet je alle centrale verdedigers van Juventus op een rij, dan is De Ligt nu al de beste van allemaal”, stelt Kieft. “Als hij zo scherp is bij het Nederlands elftal en Van Dijk tijdig fit voor het EK, dan zijn er weinig aanvallers die op dat podium een poot aan de grond krijgen bij dit duo. Ook de Wereldvoetballer van het Jaar Robert Lewandowski niet.”