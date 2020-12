Tedic kan tranen niet bedwingen: ‘Ontzettend sneu voor die jongen’

Jeroen van Poppel 18 december 2020

Voor Slobodan Tedic werd de competitiewedstrijd vrijdagavond tegen FC Emmen (0-0) een nieuwe deceptie. De spits van PEC Zwolle, die het hele seizoen al geplaagd wordt door blessureleed, moest de strijd door pijn aan de ribben al na een kwartier staken. "'Slobodan zat in zak en as in de kleedkamer", vertelt trainer John Stegeman tegenover Voetbal International.

Tedic werd dit seizoen door PEC Zwolle gehuurd van Manchester City als beoogde eerste spits, maar de twintigjarige Serviër heeft nog niet kunnen scoren voor de Eredivisie-club. Tedic was eerder wekenlang uitgeschakeld door een enkelblessure en moest vrijdagavond bij zijn tweede basisplaats dus al na een kwartier naar de kant. "'Die jongen was aan het huilen", zegt Stegeman. "Het is ontzettend sneu voor hem, het zit niet mee."

Stegeman is ervan overtuigd dat Tedic er alles aan heeft gedaan om door te spelen. "Hij heeft juist een hoge pijngrens, hij heeft al een aantal keer met een dikke enkel gespeeld en kleunt erin bij de duels, maar hij had enorme moeite met ademhalen. Ja, dan is het lastig voetballen." Zonder zijn centrumspits, die werd afgelost door Eliano Reijnders, slaagde PEC er niet in om een doelpunt te produceren tegen Emmen.

Tedic wordt dan ook met node gemist in het veld. "Op de training maakt hij echt indruk", zegt Stegeman. "Bij het afwerken is hij zo vast, alles gaat erin. Bram van Polen zei laatst: 'Wat een beest is die Tedic, die hebben we écht nodig.' Hij is hier op een missie, die mentaliteit heeft hij. Wat dat betreft kunnen we hem gewoon heel goed gebruiken. We creëren namelijk genoeg mogelijkheden, maar ze gaan er niet in. De bezetting voor het doel is niet goed, dat is een terugkerend thema."

PEC Zwolle werd midweeks uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker door Keuken Kampioen Divisie-club Excelsior en vrijdag werd dus ook niet gewonnen van Emmen. "Ik ben teleurgesteld, dat is duidelijk", aldus Stegeman. "Maar ik kan mijn spelers niets verwijten, ze hebben er alles aan gedaan. Ze vechten ervoor en doen alles wat wij aan ze vragen. Het is gewoon jammer dat we onszelf niet belonen. Maar als we woensdag van ADO winnen, sluiten we het jaar goed af."