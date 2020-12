MVV beëindigt dramatische reeks; Jong AZ geeft zege uit handen

MVV Maastricht heeft vrijdagavond voor het eerst in twaalf competitiewedstrijden weer eens gewonnen. De ploeg van trainer Darije Kalezic won met 3-1 van FC Dordrecht en geeft daarmee de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie over aan die tegenstander. In het andere duel kwam Jong AZ twee keer op voorsprong tegen Helmond Sport, maar gaf die ook evenzo vaak weer weg: 2-2

MVV Maastricht – FC Dordrecht 3-1

In een vermakelijke eerste helft waren de beste mogelijkheden voor MVV Maastricht. Al na vijf minuten tekende Arne Naudts namens de thuisploeg voor het eerste gevaar van de wedstrijd, maar de aanvaller kon zijn inzet weinig richting meegeven en zag Anthony Swolfs eenvoudig redden. Naudts was op slag van rust wederom tweemaal gevaarlijk, maar wist het gevaar niet om te zetten in doelpunten. Even daarvoor had Kevin Jansen namens FC Dordrecht de mogelijkheid om de score te openen op aangeven van Kevin Vermeulen, maar ook hij faalde in de afronding.

Na rust was het MVV dat terecht op voorsprong kwam. Op aangeven van Joeri Schroijen was het verdediger Bradley Vliet van Dordrecht die zijn eigen doelman passeerde: 1-0. De score werd twintig minuten voor tijd verdubbeld door Oussama Zamouri, die met een fraai afstandsschot voor zijn eerste doelpunt in dienst van MVV aantekende. Dordrecht deed door een rake kopbal van Jari Schuurman nog wel iets terug een kwartier voor tijd, maar zag de 3-1 eindstand bepaald worden door een doelpunt in de blessuretijd van invaller Jelle Duin. Door de nederlaag gaat Dordrecht als hekkensluiter de winterstop in. MVV maakt een sprongetje op de ranglijst en staat door de overwinning zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie.

Jong AZ - Helmond Sport 2-2

Jong AZ kwam na ruim een half uur spelen op voorsprong, bij het eerste moment dat de Alkmaarders door de Helmondse defensie wisten te spelen. Een steekbal van Kenzo Goudmijn belandde bij spits Thijs Oosting, die het oog in oog met Rowen Koot beheerst afmaakte: 1-0. Vlak voor rust kwam Helmond Sport terug. Gaetan Bosiers probeerde het vanaf de rand van de zestien en had geluk dat Mees Bakker zijn schot niet uit de linkeronderhoek wist te tikken: 1-1.

Elf minuten na rust was het opnieuw Jong AZ dat de leiding nam. Een lage voorzet van de opgekomen linksback Maxim Gullit werd alert binnen getikt door Oosting, die voor zijn tweede van de avond tekende: 2-1. Het bleek niet genoeg voor de winst, want Helmond kwam in de 68ste minuut wederom langszij. Een afstandsschot van Sander Vereijken werd door Bakker niet goed naar de zijkant verwerkt, waardoor Arno Van Keilegom van dichtbij simpel kon intikken: 2-2.