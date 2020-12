Manschot reageert op grote fout: ‘Je zou denken: zit er een vlieg in je oog?’

Jeroen van Poppel 18 december 2020

Scheidsrechter Jeroen Manschot trekt na afloop van de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen NAC Breda en FC Volendam (3-0) het boetekleed aan. De arbiter miste in de eerste helft naar eigen zeggen 'een honderd procent' strafschop voor Volendam, toen NAC-doelman Roy Kortsmit Volendam-aanvaller Samuele Mulattieri onderuit kegelde.

"Je staat in het veld omdat je alle beslissingen goed wil nemen", opent Manschot zijn relaas voor de camera's van FOX Sports. "In de wedstrijd ben ik ook overtuigd van mijn gelijk, anders fluit ik wel. Ik heb hem al tot in den treure teruggezien, maar dat hoeft al niet, want het is vrij duidelijk op beeld. Je ziet mij er ook vrij kort bij staan, dus je zou denken: wat is het? Zit er een vlieg in je oog? Dat is het zeker niet, ik beoordeel het gewoon compleet verkeerd."

"Onwijs balen", zegt Manschot. "Ik ga wel met een rotgevoel naar huis. Er zijn daarna nog een aantal strafschopmomenten in de wedstrijd, daar moet je nog steeds je verantwoordelijkheid nemen. Als ik ga compenseren, maar ik nog een fout. Dat moet je voorkomen." Manschot gaf in de tweede helft een penalty aan NAC Breda, die benut werd door Sydney van Hooijdonk, en daarna nog een aan FC Volendam. Die laatste werd gemist door Boy Deul.

Al in de rust keek Manschot het bewuste penaltymoment uit de eerste helft terug. "Dit moment zie ik zeker in de rust", aldus de arbiter. "Ik vind gewoon: de trainers, de spelers, iedereen wat dat ik een fout maak. Anders zou ik er nog steeds van overtuigd zijn dat ik het goed had gezien. Ik ben in de rust ook naar de trainer gegaan. Ik zei al: 'Je hebt er niks aan, maar ik mis een honderd procent pingel.'"

?? De brilstand nog op het bord bij NAC Breda tegen FC Volendam na 45 minuten spelen. De rol van scheidsrechter Jeroen Manschot is op z'n minst discutabel te noemen bij deze situatie tien minuten voor rust..



?? FOX Sports 3

#?? #nacvol pic.twitter.com/jLTuDuUDBj — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 18, 2020