Emmen evenaart negatief clubrecord na puntendeling tegen PEC Zwolle

Jeroen van Poppel 18 december 2020

PEC Zwolle en FC Emmen hebben elkaar vrijdagavond in een weinig boeiend duel in evenwicht gehouden: 0-0. In de eerste helft waren de beste kansen voor PEC, maar wist de ploeg van trainer John Stegeman het lichte veldoverwicht niet om te zetten in een treffer. Emmen bleef door het gelijkspel voor de 21ste uitwedstrijd op rij zonder zege en evenaart daarmee een negatief clubrecord van bijna dertig jaar geleden.

De meest opvallende naam aan de aftrap was Dennis Telgenkamp. De doelman van Emmen werd eind oktober gepasseerd door trainer Dick Lukkien, maar kon tegen PEC weer op een basisplaats rekenen, nadat hij midweeks ook tussen de palen stond in de gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Groningen (2-1). Grote afwezige was Michael de Leeuw, die niet fit genoeg bleek en zijn plek zag worden ingenomen door Lentini Caciano

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van de voet van Mustafa Saymak. De middenvelder van PEC leek in de omschakeling te profiteren van een misstap bij Emmen, maar zag op aangeven van Mike van Duinen Telgenkamp ternauwernood redding brengen. Na een klein half uur spelen werd Telgenkamp wederom op de proef gesteld. Dit keer was het Van Duinen, die vanuit een moeilijke hoek op de benen van de doelman schoot. Emmen zette daar in de eerste helft een goede mogelijkheid tegenover van Glenn Bijl. De verdediger leek een hoekschop van de ingevallen Anco Jansen tot doelpunt te promoveren, maar zag zijn inzet van de doellijn worden gered.

In de tweede helft waren de kansen zeer spaarzaam en wist alleen Van Duinen tot twee kleine mogelijkheden te komen. Zijn eerste poging kon door Telgenkamp naast worden gekeken en ook bij de tweede inzet werd de doelman niet op de proef gesteld. Door het gelijkspel is Emmen voor de 21ste keer op rij zonder zege gebleven in een uitwedstrijd in alle competities. Dat is een evenaring van het negatieve clubrecord uit de periode december 1992 tot maart 1994, toen de club ook 21 uitduels zonder zege bleef. Zwolle klimt door het punt over FC Utrecht naar plek tien. Emmen blijft de hekkensluiter.