Derksen ziet groot probleem voor Ajax: ‘Met deze jongen kun je niet verder’

Jeroen van Poppel 18 december 2020 • Laatste update: 21:35

Kjell Scherpen heeft Johan Derksen niet weten te overtuigen tijdens zijn officiële debuut voor Ajax. De doelman kreeg van trainer Erik ten Hag een basisplaats in de TOTO KNVB Beker (5-4 winst) en ging bij het vierde tegendoelpunt opzichtig in de fout, door een voorzet van Gyrano Kerk uit zijn handen te laten glippen, waardoor Moussa Sylla kon intikken. Derksen vindt dat Ajax op zoek moet naar een andere keeper, mocht eerste keus André Onana vertrekken.

"Die jongen heeft de ideale bouw voor een keeper, maar ik vond hem bij FC Emmen al 'geen keeper'", zegt Derksen bij Veronica Inside. Scherpen kwam een jaar geleden over van de Eredivisie-club uit Drenthe. "Ik had er bij Ajax ook helemaal geen vertrouwen in. Ik had hem een jaar niet gezien, ik denk: die is een stuk beter geworden. Ik zit naar hem te kijken (tegen Utrecht, red.): hij is nog steeds even onzeker en onhandig als bij Emmen."

Ajax heeft volgens Derksen 'dus een groot probleem' als Onana weggaat. "Dan moet Ajax echt een hele dure keeper gaan halen, want met deze jongen kun je niet verder", stelt Derksen. "Dit blijft een keeper voor Emmen. Die jongen heeft ook een leeftijd dat hij nog beter kan worden, maar ik miste de vooruitgang. Ik vond het al een twijfelaar bij Emmen. Met dat lichaam moet het hele strafschopgebied toch voor jou zijn?"

Bij Veronica Inside wordt een fragment van de persconferentie van Erik ten Hag getoond, die Scherpen enigszins verdedigt. "Ik denk dat hij een goede uitstraling had", aldus de trainer van Ajax. "Helaas zat hij er bij de vierde goal heel slecht bij, dat is duidelijk." Derksen reageert daarop spottend met: "Ik heb ook een hele goede uitstraling, maar ik houd geen bal tegen. Gelul natuurlijk, maar ik weet best: een trainer die een jongen voor het eerst een kans geeft in het eerste elftal, kan hem ook niet afbranden. Maar je maakt jezelf ongeloofwaardig. We hebben allemaal die wedstrijd gezien: hij heeft niet één redding verricht."