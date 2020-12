Van Hooijdonk maakt nieuw vertrouwen van Steijn waar na blunder Manschot

Jeroen van Poppel 18 december 2020

NAC Breda heeft vrijdagavond een belangrijke overwinning geboekt tegen directe concurrent FC Volendam. De ploeg van Maurice Steijn had in de eerste helft geluk dat scheidsrechter Jeroen Manschot een zuivere strafschop niet toekende aan FC Volendam. In de tweede helft bewees invaller Sydney van Hooijdonk, die deze wedstrijd langer dan twee minuten speeltijd kreeg, met twee goals zijn waarde: 3-0. In het andere duel deelden FC Den Bosch en FC Eindhoven de punten: 1-1.

NAC Breda - FC Volendam 3-0

Na ruim een half uur spelen had Volendam een strafschop verdiend, toen de doorgebroken Mulattieri een poging deed om doelman Roy Kortsmit te omspelen. Laatstgenoemde kwam te laat en beukte Mulattieri onderuit, maar scheidsrechter Jeroen Manschot vond het niks. Boy Deul was op slag van rust dicht bij de openingstreffer namens FC Volendam. De middenvelder kreeg na een hoekschop plotseling een schietkans van vijf meter, maar schoot uit de draai tegen de paal.

In de tweede helft greep NAC Breda de macht. Mounir El Allouchi had in de 53ste minuut geluk dat zijn vrije trap vanaf de rand van de zestien afketste op de muur, waardoor doelman Joey Roggeveen kansloos was: 1-0. Volendam wisselde aanvallend en werd daarvoor vrijwel direct afgestraft. Van Hooijdonk tikte vier minuten na zijn entree namelijk de 2-0 binnen. Even later kreeg NAC een penalty na een overtreding van Deul op Nick Venema, die eveneens door Van Hooijdonk werd benut: 2-0. Volendam kreeg zelf ook een penalty, die via de onderkant van de lat tegen de doellijn stuitte en volgens Manschot niet over de lijn was geweest. NAC klimt naar de vierde plek, terwijl Volendam zesde blijft.

FC Den Bosch – FC Eindhoven 1-1

Om te voorkomen dat Den Bosch als hekkensluiter de winterstop in zou gaan, moest er thuis gewonnen worden van FC Eindhoven. Voor Eindhoven was er alles aan gelegen om een goed resultaat te behalen met het oog op de tweede periodetitel. Het was de thuisploeg die beter aan de wedstrijd begon en na een kwartier spelen op voorsprong kwam via Ringo Meerveld. De middenvelder werd bediend door Kevin Felida, kapte de bal terug en schoot vervolgens via de onderkant van de lat fraai raak achter doelman Ruud Swinkels: 1-0. De eerste helft stond bol van de mogelijkheden en het was Paco van Moorsel die een minuut na de openingstreffer diezelfde Swinkels op zijn weg vond. Aan de overkant lag Wouter van der Steen in de weg op een inzet van Brian de Keersmaecker.

Ook in de beginfase na rust waren de beste kansen voor Den Bosch, dat via Jizz Hornkamp tot tweemaal toe de mogelijkheid had om de score de verdubbelen, maar beide keren Swinkels zag redden. Na ruim een uur spelen leken de missers Den Bosch duur te komen staan, toen Jens van Son een afgemeten hoekschop op het hoofd van Jort van der Sande legde, maar de aanvaller van Eindhoven trof de paal. Tien minuten later was het wel raak voor de bezoekers. Opnieuw was het voorbereidende werk van Van Son, die na een mooi steekpass Hugo Botermans met enig fortuin de gelijkmaker zag scoren. Den Bosch had vervolgens in de blessuretijd de kans op de winnende, maar Steven van der Heijden zag zijn inzet uiteenspatten op de lat. Door het gelijkspel is Den Bosch afhankelijk van het resultaat van MVV Maastricht of het wel of niet als nummer laatst de winterstop in gaat. Eindhoven blijft staan op plek zeven.