Driessen zet vraagtekens bij uitgaande Ajax-deal: ‘Dat moet je weer niet willen’

Jeroen van Poppel 18 december 2020 • Laatste update: 20:42

Valentijn Driessen raadt Ajax met klem aan om Edson Álvarez per direct van de hand te doen. Vrijdag bracht zijn krant De Telegraaf dat Valencia in de markt is om de middenvelder annex verdediger van Ajax over te nemen. Gesproken wordt over een huurdeal, maar dat ziet Driessen juist niet zitten.

"Die moet je gelijk laten gaan", zegt Driessen over Álvarez in een video-item voor zijn krant. "Alleen: Ajax wil een deal met verhuur en daarna met optie tot koop. Dat betekent bijna zeker dat hij weer terugkeert, dat moet je weer niet willen. Want hij maakt zo een slechte indruk bij Ajax dat ik me nauwelijks kan voorstellen, als je het niveau van Valencia ziet, dat hij daar een toegevoegde waarde is."

Driessen plaatst wel een kantekening bij dat verhaal: "Hoewel het dit jaar wat minder is bij Valencia." De Spaanse club kampt sinds de coronacrisis met grote financiële problemen en liet in de zomer diverse sleutelspelers vertrekken, onder wie Daniel Parejo, Ferrán Torres en Francis Coquelin. Valencia staat momenteel twaalfde in de Spaanse competitie.

Verder komt ook directeur voetbalzaken Marc Overmars, die aan een vertrek bij Ajax wordt gelinkt, ter sprake. "Het is niet toevallig dat er in Barcelona presidentsverkiezingen zijn", zegt Driessen. "Misschien wordt hij door een van die presidentskandidaten naar voren geschoven als een nieuwe td. Hij heeft natuurlijk een uitstekende transferbalans, hij heeft ook een groot aantal miskopen, maar wat hij allemaal verkocht heeft. Ik geloof dat de transferbalans iets van 200 miljoen euro in de plus is (in werkelijkheid 333 miljoen euro, red.). Dat is natuurlijk uitstekend, dan kun je bij iedere club terecht."