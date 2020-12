Peter Bosz ziet aangeslagen Bayern: ‘Dat is een speler die wordt onderschat’

Jeroen van Poppel 18 december 2020 • Laatste update: 19:26

Zaterdagavond om half negen weet Peter Bosz of hij met koploper Bayer Leverkussen de winter ingaat als koploper van de Bundesliga. Twee uur eerder neemt hij het met zijn ploeg op tegen Bayern München, dat tweede staat op een punt achterstand. Wint Bosz, dan mag hij zich Herbstmeister van de Bundesliga noemen. “Dit is prachtig allemaal, maar we moeten gewoon een beetje normaal blijven doen”, zei Bosz vrijdagmiddag op de persconferentie.

Leverkusen presteert buitengewoon goed dit seizoen en wist in de laatste vijf wedstrijden zelfs minimaal drie keer te scoren. Het levert de ploeg van Bosz op dit moment de koppositie op in Duitsland. "Het is superleuk en we zijn er ook zeker van aan het genieten, maar we moeten niet denken dat de ranglijst na zaterdag wordt opgemaakt", vertelt Bosz voorafgaand aan de topper tegen Bayern. "We zijn nog niet eens op de helft, kom op."

Bayern is volgens Bosz niet het Bayern van vorig seizoen, toen de ploeg van trainer Hans-Dieter Flick landskampioen werd, de Duitse beker won en beslag legde op de Champions League. "Vorig jaar was het een machine, zo goed. Dat is het op dit moment niet. Je ziet dat andere ploegen Bayern pijn kunnen doen, al worden de wedstrijden nog wel gewonnen. Dat is ook de kracht van Bayern", aldus Bosz, die de vormdip van de Zuid-Duitsers linkt aan de afwezigheid van de langdurig geblesseerde Joshua Kimmich. "Ik denk dat het veel te maken heeft met zijn blessure. Dat is een speler die nog weleens onderschat wordt, maar die in mijn ogen heel belangrijk is voor Bayern."

Bosz durft niet te voorspellen wie zaterdagavond de meest gelukkige wordt in de onderlinge confrontatie met Bayern. "Dat interesseert me helemaal niet, joh. Wij gaan erin zoals ieder duel. Onze aanvallende speelwijze is duidelijk, het zelfvertrouwen is er en we spelen goed." Mocht het duel tussen Bayern en Leverkusen in een remise eindigen, dan heeft Leipzig ook nog een kans op het Herbstmeisterschaft. Die ploeg staat op gelijke hoogte met Bayern en moet dan eerder op de middag in eigen huis 1. FC Köln verslaan.