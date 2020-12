Galatasaray verliest bizar duel in 110de minuut van tien tegenstanders

Jeroen van Poppel 18 december 2020 • Laatste update: 19:15

Galatasaray is vrijdagavond de aansluiting met koploper Alanyaspor kwijtgeraakt in de Süper Lig. De manschappen van Fatih Terim wisten tegen Karagumruk in de blessuretijd terug te komen van een achterstand, maar verloren alsnog door een tegentreffer in de 110de minuut van Mevlut Erdin: 2-1. Terim zelf werd na zeventig minuten weggestuurd vanwege te grove aanmerkingen op de leiding. Bij Galatasaray speelde aanvoerder Ryan Donk de hele wedstrijd mee.

Al na twaalf minuten leek Galatasaray op achterstand te komen, toen Koray Altinay de bal na een subtiel hakje van Alassane Ndao voor de voeten kreeg. De verdediger schoot van een meter of vijf van het doel raak, maar werd teruggefloten wegens buitenspel in de aanloop. Een minuut na rust viel de beslissende treffer voor Karagumruk alsnog. Alparslan Erdem werd diep gestuurd over de linkerflank, waarna de Duitser met een snelle lage pass ploeggenoot Nado bediende bij de tweede paal: 1-0.

Scheidsrechter Mustafa Ögretmenoglu kende aan het einde van de tweede helft liefst acht minuten blessuretijd toe. Daarin wist Galatasaray de gelijkmaker te forceren. In de zesde minuut van de extra tijd werd Mbaye Diagne licht in de rug gelopen door Altinay, waarna de aanvaller van Galatasaray zelf de daaropvolgende penalty binnen schoot: 1-1.

Daarmee leken de bezoekers op koers te liggen voor een punt, maar dat werd in de tiende minuut van de blessuretijd alsnog uit handen gegeven. Enzo Roco had inmiddels al zijn tweede gele kaart gekregen bij Karagumruk, dat met tien man de winst wist te grijpen. Erdin ging van eigen helft razendsnel de diepte in en werd perfect gelanceerd door Ndao. Met een fraai stiftje passeerde de ingevallen spits doelman Okan Kocuk: 2-1.