Rentree van Érick Gutiérrez en Marco van Ginkel bij PSV komt dichterbij

Dominic Mostert 18 december 2020

Érick Gutiérrez en Marco van Ginkel werken toe naar hun eerste minuten van het seizoen bij PSV. Het Eindhovens Dagblad meldt vrijdag dat Gutiérrez de groepstrainingen heeft hervat, terwijl Van Ginkel al twee dagen meetraint met de ploeg. Wanneer Gutiérrez en Van Ginkel precies hun rentree kunnen maken, is nog niet duidelijk.

In september moest Gutiérrez geopereerd worden aan zijn enkel. Inmiddels is de Mexicaans international zo ver in zijn revalidatie, dat hij weer kan meetrainen met de groep. Voor de winterstop zal Gutiérrez nog niet terugkeren op het veld, maar hij hoopt in de tweede seizoenshelft een belangrijke rol te kunnen spelen voor PSV. Hetzelfde geldt voor Van Ginkel, die dit seizoen wordt gehuurd van Chelsea. De voormalig aanvoerder van PSV speelde vanwege aanhoudende knieproblemen geen officiële wedstrijd meer sinds 6 mei 2018.

Voorlopig zal het voor Van Ginkel bij trainen blijven. "Hij is een goede speler, zowel in het spel zonder bal als in balbezit", vertelt trainer Roger Schmidt op de wekelijkse persconferentie. "Een speler met een uitstekende mentaliteit, die goed is in de passing en heel compleet is. Het is natuurlijk niet voor niks zo dat Chelsea hem in het verleden heeft gekocht." Wat betreft zijn rentree zal veel afhangen van de fysieke reacties die Van Ginkel na trainingen en wedstrijden krijgt.

"In de laatste twee dagen deed hij weer mee in de teamtraining. Hopelijk is er geen reactie", geeft de oefenmeester aan. "Dan kunnen we de volgende stap zetten in teamtrainingen later deze maand. We wisten vanaf het begin dat het een lange weg zou zijn. Lukt het Marco om goed door de teamtrainingen te komen, dan zien we hem snel weer terug op het veld. We hebben geduld met hem. Het idee was om in de eindfase van het seizoen een topspeler erbij te kunnen hebben."