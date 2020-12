Koeman: ‘Dat bevalt mij, Frenkie is belangrijk voor de toekomst van Barça’

Rian Rosendaal 18 december 2020 • Laatste update: 17:02

Ronald Koeman is tevreden met de ontwikkeling die Frenkie de Jong de laatste tijd doormaakt op het middenveld van Barcelona. Het stemt de oefenmeester tevreden dat de Oranje-international meer initiatief neemt in aanvallend opzicht, Koeman vindt dat De Jong één van de spelers is de de toekomst van de Catalaanse grootmacht bepaalt.

"Frenkie de Jong speelt de laatste tijd met veel meer vrijheid in zijn spel", deelt Koeman vrijdagmiddag complimenten uit aan zijn landgenoot op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Valencia van zaterdag. "Hij is met én zonder bal bijzonder spel. Hij neemt nu ook meer verantwoordelijkheid op het veld, zeker in vergelijking met afgelopen seizoen. Dat bevalt mij wel. Hij heeft een belangrijke rol in de toekomst van deze club", aldus Koeman over De Jong, die woensdag tegen Real Sociedad (2-1) voor het eerst in tien maanden scoorde in LaLiga.

Frenkie doet het! ?? De middenvelder van Barcelona zet zijn club op 2-1 tegen koploper Real Sociedad ???? Na lang kijken ziet de VAR dat De Jong toch geen buitenspel stond en telt de goal ?#ZiggoSport #LaLiga #BarcaRealSociedad pic.twitter.com/4V0W9jwm7V — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 16, 2020

Naast De Jong maakt ook Pedri indruk op het middenveld van Barcelona, al speelt laatstgenoemde meer vooruitgeschoven. Koeman wil echter niet zeggen of hij het ideale middenveld voor zijn elftal heeft gevonden. "Dat ligt er ook aan hoe de tegenstander speelt. Ik heb in ieder geval een voorkeur voor middenvelders die zowel verdedigend als aanvallend hun steentje bijdragen. Met de huidige middenvelders zijn verschillende systemen mogelijk, al moeten we daarbij ook weer niet overdrijven. Het belangrijkste is dat spelers op dat deel van het veld met meer vrijheid spelen."

Koeman zou Sergiño Dest gezien het drukke speelschema graag een break willen geven, met Óscar Mingueza als diens mogelijke vervanger tegen Valencia. "Die kan eventeueel als vleugelverdediger spelen. Maar Dest staat er fysiek gezien nog steeds goed voor", zo benadrukt Koeman. "We hebben voor elke positie minstens twee spelers nodig, al is dat vanwege de blessure van Sergi Roberto alweer een stuk lastiger." De Barcelona-coach wil met het oog op de vele wedstrijden boven alles geen risisco's nemen met spelers. "Zeker niet als ze vermoeid zijn of tegen een blessure aanlopen. We staan ook in nauw contact met de medische staf."