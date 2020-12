Ook transfer naar Eredivisie lonkt in januari voor Sydney van Hooijdonk

Dominic Mostert 18 december 2020 • Laatste update: 16:44

Sydney van Hooijdonk kan in januari mogelijk terecht in de Eredivisie. FC Emmen ziet de aanvaller van NAC Breda als 'interessante optie' om de voorhoede te komen versterken, schrijft Voetbal International vrijdagmiddag. Van Hooijdonk lijkt bezig aan zijn laatste weken bij NAC, nu hij door trainer Maurice Steijn op de bank wordt gehouden.

Van Hooijdonk is met acht doelpunten uit dertien wedstrijden clubtopscorer van NAC, maar zijn laatste basisplaats dateert van 14 november (1-0 zege op Telstar). Hij mocht vervolgens zes minuten invallen tegen FC Eindhoven (2-4 zege), ontbrak vanwege een blessure tegen FC Oss (0-0) en FC Dordrecht (0-1 nederlaag) en viel vrijdag in de laatste minuut in tegen Go Ahead Eagles (0-0). Na die invalbeurt beende hij boos van het veld en schoot Van Hooijdonk uit frustratie een bal tegen de dug-out aan.

?? Sydney van Hooijdonk mocht een paar minuten voor het einde van de wedstrijd invallen en is daar allesbehalve blij mee.. pic.twitter.com/VlB85e5Skf — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 11, 2020

Volgens BN De Stem beschikt Van Hooijdonk over een contractuele clausule die hem in staat stelt om transfervrij te vertrekken in januari, ondanks dat zijn verbintenis doorloopt tot de zomer. Die clausule is eind september op papier gezet bij de opwaardering van het contract, zonder dat de duur ervan verlengd werd. Het management van de aanvaller heeft het bestaan van de transfervrije clausule bevestigd. Vooralsnog heeft Van Hooijdonk nog geen voorstel ontvangen om zijn aflopende contract te verlengen.

De kans dat het zover komt, wordt steeds kleiner. Zaterdag meldde Sky Sports dat Van Hooijdonk zich in de kijker heeft gespeeld bij Sheffield Wednesday, Swansea City en Nottingham Forest, de club waarvoor zijn vader Pierre tussen 1997 en 1999 in 77 wedstrijden 41 doelpunten maakte. Nu blijkt ook Emmen belangstelling te hebben. Ondanks de transfervrije komst van Donis Avdijaj is Dick Lukkien nog altijd op zoek naar extra scorend vermogen. Emmen staat momenteel met vier punten op de laatste plaats in de Eredivisie.