AZ laat Albert Gudmundsson trainen op vrije dag na verwijdering uit selectie

Dominic Mostert 18 december 2020 • Laatste update: 16:42

Albert Gudmundsson is deze week uit de selectie van AZ verwijderd door trainer Pascal Jansen, zo meldt het Noordhollands Dagblad vrijdagmiddag. De aanvaller moest donderdag, toen de A-selectie vrij was, met Jong AZ meetrainen. Ook vrijdagochtend trainde hij niet met de A-selectie mee. De verwachting is dat Gudmundsson zondag tegen Willem II niet bij de wedstrijdselectie zit.

Het gaat om een strafmaatregel van Jansen, maar het is niet precies duidelijk waar Gudmundsson voor bestraft wordt. Mogelijk heeft zijn reserverol tot ontevredenheid geleid bij de IJslander. Na het ontslag van Arne Slot speelde hij geen minuut meer in de Eredivisie: interim-trainer Jansen hield Gudmundsson tegen FC Groningen (1-2 nederlaag) en FC Twente (1-3 zege) op de bank. Tussendoor stond hij wel 69 minuten op het veld in de verloren Europa League-wedstrijd tegen NK Rijeka (2-1), omdat Dani de Wit met een enkelblessure kampte.

Gudmundsson, die in Kroatië een gigantische kans miste van vijf meter afstand bij een 1-1 tussenstand, kwam dit seizoen tot zeven optredens in de Eredivisie. Daarin scoorde hij drie keer, al dateert zijn laatste treffer van 1 november (tegen RKC Waalwijk). Mocht Gudmundsson inderdaad ontbreken tegen Willem II, dan moet Jansen nog meer puzzelen. De opvolger van Slot moet het al tellen zonder Jonas Svensson, Bruno Martins Indi, Jordy Clasie, Ron Vlaar en De Wit.

De verwijdering van Gudmundsson uit de selectie draagt bij aan de onrust in Alkmaar, die deze maand tot een kookpunt kwam met het ontslag van toekomstig Feyenoord-trainer Slot en de uitschakeling door Rijeka in de Europa League. De overwinning op Twente was in dat kader een broodnodige opsteker voor de Alkmaardes, die met twintig punten op de zevende plaats in de Eredivisie staan.