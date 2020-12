Compleet nieuwe rol voor Stengs na ontslag Slot: ‘Dan is hij op zijn best’

Calvin Stengs speelde bij onder de ontslagen Arne Slot voornamelijk op de rechterflank. Diens opvolger Pascal Jansen heeft echter andere plannen met de aanvaller. Tegen FC Twente (1-3) fungeerde Stengs als nummer tien en als het aan de interim-trainer van AZ ligt blijft de tweevoudig international van het Nederlands elftal voorlopig op die positie spelen. Jansen moet Dani de Wit, die normaal gesproken centraal op het middenveld speelde, de komende tijd missen vanwege een enkelblessure.

"Dat is mij goed bevallen", verwijst Jansen in gesprek met De Telegraaf naar de rol van Stengs kort achter Myron Boadu in de uitwedstrijd tegen FC Twente van afgelopen zondag. "Ik denk dat hij daar op dit moment voor de ploeg van meerwaarde kan zijn. Dat was hij de afgelopen wedstrijd in ieder geval." De kans is derhalve groot dat Stengs zondag tegen Willem II wederom als schaduwspits begint. "Het is een interessante optie en in het verleden heeft hij er ook wel eens gestaan. Weliswaar met Yukinari Sugawara op de flank, terwijl die rol nu wordt ingevuld door zowel Jesper Karlsson als Zakaria Aboukhlal."

Jansen legt vervolgens uit waarom hij Stengs in plaats van als vleugelaanvaller liever in de as van het veld ziet spelen. "Calvin is een jongen die aan de bal moet komen en zijn creativiteit de vrije loop moet laten. En dan kom je negen van de tien keer uit in de as. Neem de manier waarop hij de penalty voorbereidt tegen FC Twente. Hoe hij zich vrijspeelt en het vizier naar voren heeft staan om Myron Boadu te lanceren. Dan is hij op zijn best", jubelt de tijdelijke opvolger van Slot bij AZ.

Stengs moet volgens Jansen dus veelvuldig in balbezit komen, al is één en ander ook afhankelijk van de positie die de aanvaller inneemt wanneer AZ de bal heeft. "Verder van de goal af is hij gevaarlijk met een assist of een splijtende pass. Maar dichterbij de goal kun je hem in scoringspositie krijgen. Dat heb ik ook tegen hem gezegd, dat ik vind dat hij vaker op zoek moet gaan naar een schot op doel." Stengs staat op twee doelpunten in negen Eredivisie-optredens dit seizoen. Hij werd onlangs door Wilfred Genee in Veronica Inside gelinkt aan Feyenoord, samen met Boadu en Owen Wijndal. Zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez verklaarde echter al snel bij NH Nieuws dat het om een 'goede 1 april-grap' ging van Genee.