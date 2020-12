Vrijdag, 18 December 2020

Clubs vinden vraagprijs voor Arek Milik te hoog

Abdallah Sima is op de radar bij Arsenal verschenen. The Gunners zijn niet de enige Europese grootmacht met belangstelling voor de Senegalese aanvaller van Slavia Praag, want zijn naam staat ook op het lijstje bij Juventus. (Calciomercato)

AS Roma heeft een bod van 7,5 miljoen euro uitgebracht op Bryan Reynolds. De vleugelverdediger van het Amerikaanse FC Dallas staat tevens in de belangstelling van Juventus, AC Milan en Olympique Marseille. (MLS Soccer)

Napoli verlangt een bedrag tussen de vijftien en achttien miljoen euro voor Arek Milik. Er zijn veel grote clubs met belangstelling voor de spits, maar ze zijn het erover eens dat die vraagprijs te hoog ligt. (Sky Italia) Er zijn veel grote clubs met belangstelling voor de spits, maar ze zijn het erover eens dat die vraagprijs te hoog ligt.

Manchester United wil tribuneklanten Marcos Rojo en Sergio Romero in januari slijten. De Argentijnse doelman is reeds in gesprek met een Spaanse club, terwijl Newcastle United belangstelling heeft voor Rojo. (The Athletic)

Real Madrid gooit zich in de strijd om Houssem Aouar. De middenvelder van Olympique Lyon, die voor 45 miljoen euro mag vertrekken, staat nuin de meest nadrukkelijke belangstelling van Paris Saint-Germain. (El Confidencial)