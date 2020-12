Lampard brengt goed nieuws over Ziyech in aanloop naar stadsderby

Rian Rosendaal 18 december 2020

Hakim Ziyech is deze vrijdag teruggekeerd op het trainingsveld van Chelsea, zo maakte manager Frank Lampard bekend op een persconferentie. De aanvallende middenvelder maakt wellicht maandag al zijn rentree in de thuiswedstrijd tegen stadgenoot West Ham United, al wordt daar op de dag zelf een definitief besluit over genomen. Ziyech was twee weken uit de roulatie vanwege een hamstringblessure.

Ziyech viel op 5 december geblesseerd uit in de thuiswedstrijd van Chelsea tegen Leeds United (3-1). Lampard verklaarde na afloop van het treffen op Stamford Bridge gelijk dat de voormalig Ajacied inderdaad een kwetsuur aan de hamstring had opgelopen. De Chelsea-manager sprak ook zijn teleurstelling uit over de nieuwe blessure van Ziyech, die echter alweer snel lijkt terug te keren in de basisopstelling van the Blues. Door een knieblessure was de middenvelder eerder dit seizoen ook al vijf weken niet inzetbaar.

Lampard gaat met Chelsea een drukke periode tegemoet. Na het bezoek van West Ham United aan West-Londen volgen dit kalenderjaar nog duels met Arsenal (26 december) en Aston Villa (28 december). De tweede helft van het seizoen wordt op 3 januari in gang gebracht met een thuiswedstrijd tegen Manchester City. Ziyech kwam tot dusver zeven keer in actie in de Premier League. Daarnaast heeft hij vijf wedstrijden in de groepfase van de Champions League achter zijn naam.

Naast Ziyech keerde ook Callum Hudson-Odoi vrijdag terug op het trainingsveld van Chelsea. De vleugelaanvaller ontbrak enkele weken vanwege een hamstringblessure. Ook over de buitenspeler neemt Lampard maandag pas een definitieve beslissing wat betreft de ontmoeting met West Ham. Bij de Londense club zijn verder geen blessuregevallen te melden.