José Mourinho reageert op scheldpartijen richting Steven Bergwijn

Dominic Mostert 18 december 2020 • Laatste update: 14:53

José Mourinho staat achter Steven Bergwijn. De aanvaller van Tottenham Hotspur voelde zich woensdag na de nederlaag tegen Liverpool (2-1) genoodzaakt om de mogelijkheid te beperken om te reageren op zijn posts op Instagram, doordat hij nare berichten ontving na het missen van twee goede kansen. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Leicester City van zondag zegt Mourinho dat de club Bergwijn steunt.

In de tweede helft van het duel met Liverpool, bij een stand van 1-1, kwam de ex-aanvaller van PSV tweemaal oog in oog met keeper Alisson Becker. Eenmaal schoot hij onder druk van Trent Alexander-Arnold voorlangs; zijn andere doelpoging belandde op de paal. Het waren dure missers, want in de slotminuut zorgde Robert Firmino voor de 2-1. Daardoor nam Liverpool de koppositie over van Tottenham. Bergwijn werd op sociale media uitgescholden door supporters van de club, tot ongenoegen van Mourinho.

Steven Bergwijn beperkte de mogelijkheid om te reageren op zijn posts op Instagram.

"Ik weet niet wat ik eraan kan doen, behalve aan de speler duidelijk maken dat we bij deze club één geheel zijn", reageert de oefenmeester. "Bij sommige clubs bestaat bij sommige mensen een cultuur van 'zij hebben verloren, wij hebben gelijkgespeeld en ik heb gewonnen', maar wij verliezen samen, wij winnen samen en wij spelen samen gelijk. Hij heeft ons en wij hebben hem. Wij denken niet in termen van individuele kritiek. Het gaat altijd om ons." Mourinho noemt Bergwijn 'een van zijn jongens'. "Punt. Er is geen reden om individuen uit te lichten. Hij is een goede prof en geeft alles voor het team."

Direct na de wedstrijd sprak Mourinho complimenteus over het optreden van zijn team. Ook hij gaf toe de missers van Bergwijn te betreuren. "Grote wedstrijden als deze moet je afmaken als je de kans krijgt. Je moet het gewoon killen", zei Mourinho. "Steven stond twee keer oog in oog met de keeper. Harry Kane kreeg een vrije kopkans bij een corner en we hadden een paar goede countermogelijkheden. We hadden veel meer uit die kansen moeten halen." Tottenham staat nu tweede, met drie punten achterstand op Liverpool.