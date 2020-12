‘Hij is niet per se met een transfer bezig, er zit ook een EK aan te komen’

Abdou Harroui beschikt bij Sparta Rotterdam over een contract tot medio 2022, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de middenvelder nog anderhalf jaar aan de club verbonden zal zijn. Met name FC Groningen heeft serieuze interesse in de bij Sparta uitblinkende Harroui, al is de technische leiding in Rotterdam niet van plan om hem in de transferperiode in januari al te laten gaan.

FC Groningen, dit weekeinde toevallig de opponent van Sparta, wilde Harroui afgelopen zomer al binnenhalen. Ondanks verwoede pogingen kon een deal echter niet worden gesloten voor de 22-jarige middenvelder, dit seizoen voornamelijk actief als controleur. "Iedereen ziet de ontwikkeling van Appie", verklaart Henk van Stee, directeur voetbalzaken van Sparta, in gesprek met Voetbal International. "Hij wordt steeds beter en clubs zien ook dat er nog heel veel rek in hem zit. Ik heb in de afgelopen periode nog regelmatig contact gehad met Mark-Jan Fledderus (technisch directeur FC Groningen, red.) en het zal zaterdag ook vast weer ter sprake komen, maar wij hopen dat Appie in ieder geval het seizoen hier afmaakt", aldus Van Stee, die laatst bij FOX Sports verklaarde dat hij Harraoui goed genoeg vindt voor Ajax, PSV of Feyenoord.

Mark-Jan Fledderus: ‘Het zal moeten blijken of hij haalbaar voor ons is’

Van Stee sprak deze donderdag nog met Harroui over de aankomende transferperiode. "Hij is er rustig onder, is niet per se met een transfer bezig", benadrukt de Sparta-directeur. "Er zit ook een EK met Jong Oranje aan te komen, waar hij zich erg op verheugt. Kijk, zonder corona weet ik zeker dat er al heel veel clubs voor hem hadden aangeklopt. Hij maakt heel grote stappen en is op meerdere posities inzetbaar. We gunnen hem ook een stap hogerop, maar dan wel het liefst in de zomer", aldus Van Stee, die volgens Voetbal International ook contact heeft met een buitenlandse club die serieus nadenkt over het binnenhalen van Harroui.

Mede door de blessures van Arjen Robben en Alessio Da Cruz wil Fledderus een extra aanvaller aantrekken. Daarnaast is Harroui een serieuze optie voor het middenveld van FC Groningen. "Het zal moeten blijken of hij haalbaar voor ons is, maar dat we hem nog steeds zeer interessant vinden, is geen geheim", zo liet Fledderus eerder deze week weten in een reactie aan Voetbal International.