Zanger Jan Smit: ‘Ik kom nooit in de kleedkamer, ze zien me aankomen...’

Dominic Mostert 18 december 2020

Nu het voor zanger Jan Smit onmogelijk is om op te treden, steekt hij zijn tijd in FC Volendam. De bekende Volendammer is sinds 2013 bestuurslid cultuur, media en commercie bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie en vertelt in een interview met de NOS hoe hij die rol ervaart. Smit bemoeit zich niet met voetbalinhoudelijke zaken, maakt hij duidelijk.

Volendam sprak vorig jaar de doelstelling uit om binnen drie jaar te promoveren naar de Eredivisie. In het voortijdig beëindigde afgelopen seizoen finishte de club als nummer drie, terwijl <>het Andere Oranje momenteel vijfde staat. Vrijdagavond wacht een uitwedstrijd tegen directe concurrent NAC Breda, de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie. Smit legt uit dat de droom om te promoveren begon met het binnenhalen van 'Team Jonk', de technische staf onder leiding van hoofdtrainer Wim Jonk. Hij is erg blij met Jonk als leider van de ploeg.

"Voor ons als kleine club is het geweldig dat Wim Jonk met zijn staat van dienst, als echte Volendammer, de uitdaging met ons is aangegaan. Op dat moment voel je dat er iets gaat gebeuren", vertelt de 34-jarige artiest. Smit wilde dan ook niet bij Jonk aankloppen, toen Volendam dit seizoen slechts één van de eerste zes wedstrijden won. "Zoals Wim zich muzikaal niet met mij bemoeit, zo bemoei ik me niet met voetbal. Hij en zijn mannen hebben een visie, een plan en daar wijken ze niet van af. Ik ga toch niet uitleggen wat hij moet doen? Daar heb ik geen verstand van."

Jan Smit bij de aanstelling van Wim Jonk als hoofdtraine van FC Volendam in april 2019.

Smit beaamt dat hij qua voetbalkennis 'niet in de buurt' komt 'bij wat Jonk allemaal in zijn hoofd heeft'. "Ik kom ook nooit in de kleedkamer. Daar heb ik niks te zoeken. Ik vind het ook raar als een voorzitter of bestuurslid vindt dat hij daar thuishoort. Daar ben ik niet voor aangesteld. Ze zien me aankomen zeg...", vervolgt de zanger. Zijn voornaamste kracht is om mensen te enthousiasmeren en ze overtuigen om te investeren in Volendam. Zo is er een spelersfonds opgericht waar nu circa drie miljoen euro in zit. Dat heeft veel tijd gekost, vertelt het jurylid van talentenjacht The Voice of Holland.

"Toen 'Team Jonk' en dat spelersfonds er kwamen, moest er zo veel gebeuren", blikt Smit terug. Eind vorig jaar is hij 'een beetje omgevallen' en liep hij aan tegen een burn-out. "Niet alleen door mijn carrière, maar ook door wat ik achter de schermen voor de club deed", legt hij uit. "Ik was soms tien uur per dag, vijftig uur in de week met de club bezig. Je kunt telefonisch heel veel vanuit de auto en vanuit huis doen, maar ik ging op pad, het land door. Mensen overtuigen kan alleen door zelf aanwezig te zijn. Op die manier kan ik mijn passie het beste op mensen overbrengen. Maar dat was natuurlijk veel te veel."

