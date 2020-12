Oranje Onder-17 krijgt opnieuw geen kans om Europese titel te verdedigen

Dominic Mostert 18 december 2020 • Laatste update: 12:15

Het EK Onder-17 vindt geen doorgang in 2021, zo meldt de UEFA vrijdag. Het toernooi zou tussen 6 en 22 mei worden afgewerkt op Cyprus, maar het is volgens de Europese voetbalbond onmogelijk om in 2021 een eerlijke competitie te creëren, aangezien het in sommige landen nog niet mogelijk is om weer te voetballen. Ook het EK Onder-17 voor vrouwen, dat tussen 2 en 14 mei op de Faeröer gespeeld zou worden, is afgelast.

Ook dit jaar ging het EK Onder-17 niet door als gevolg van de coronacrisis. Oranje Onder-17 is nog altijd regerend Europees kampioen, na gewonnen titels in 2018 en 2019. Het vrouwenelftal bereikte in 2019 de finale, waarin Oranje verloor van Zweden. Dit jaar zou het EK voor mannen hebben plaatsgevonden in Estland tussen 21 mei en 6 juni, maar dat toernooi werd al afgeblazen. Hetzelfde gold voor het EK voor vouwen, dat tussen 9 en 22 mei door Zweden georganiseerd zou worden.

De UEFA maakt verder bekend dat het EK Onder-19 wél kan doorgaan, daar dat toernooi later in het jaar op het programma staat. Het EK Onder-19 voor mannen wordt tussen 30 juni en 13 juli georganiseerd door Roemenië. Oranje Onder-19 treft Servië, Armenië en San Marino in de kwalificatiepoule. Het EK Onder-19 voor vrouwen wordt tussen 21 juli een 2 augustus gehouden in Wit-Rusland; in de kwalificatiereeks neemt Oranje het op tegen Slovenië, Israël en Litouwen.