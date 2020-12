‘Diep ongelukkige Edson Álvarez maakt Ajax verwijt over privésituatie’

Dominic Mostert 18 december 2020 • Laatste update: 12:24

Edson Álvarez is 'diep ongelukkig' bij Ajax, schrijft De Telegraaf vrijdagochtend. De verdediger annex middenvelder van Ajax zou intern bij trainer Erik ten Hag en directeur voetbalzaken Marc Overmars hebben aangegeven geen seconde langer in Amsterdam te willen voetballen. Momenteel is Ajax met Valencia in gesprek over een huurdeal met optie tot koop.

Álvarez, die woensdag nog als basisspeler begon aan de gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Utrecht (5-4), heeft volgens de krant zelf aangegeven dat hij de kans zou willen grijpen. Dat heeft onder meer te maken zijn privésituatie. Het is voorlopig nog niet gelukt om zijn vriendin Sofia en vijftien maanden oude dochter Valentina naar Nederland te krijgen en in Spanje staat niets gezinshereniging in de weg, waardoor hij Overmars en Ten Hag heeft verzocht om mee te werken aan een transfer. Álvarez zou het Ajax verwijten dat de club er niet in is geslaagd om een verblijfsvergunning te regelen voor zijn vriendin en dochter.

Ook het gebrek aan speeltijd speelt een rol in de overwegingen van Álvarez. In de laatste acht competitieduels begon hij op de bank. Volgens de krant heeft Álvarez 'zijn koffers al gepakt' en rekent hij op de medewerking van Overmars en Ten Hag. Als de Mexicaan goed presteert in Valencia, kan Ajax het aankoopbedrag terugverdienen waarvoor hij anderhalf jaar geleden werd overgenomen van Club América. De afkoopsom van de optie tot koop zou aan het eind van dit seizoen immers vijftien miljoen euro bedragen. Als Valencia besluit om die niet te lichten, kan Álvarez terugkeren bij Ajax. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot de zomer van 2024.

Voetbal International voorspelt dat Ajax 'niet direct onwelwillend' tegenover een vertrek van de 23-jarige centrumverdediger annex controleur zal staan. Álvarez, in 2019 aangetrokken als opvolger van Matthijs de Ligt, begon dit seizoen als basisspeler naast Ryan Gravenberch op het middenveld, maar verdween sinds de komst van Davy Klaassen uit de vaste basiself van Tem Hag. Het is echter de vraag of Ajax akkoord gaat met een huurdeal, meldt het weekblad. In tegenstelling tot De Telegraaf doet Voetbal International geen mededeling over de hoogte van de koopoptie, maar wordt gesteld dat Ajax 'zal inzetten op een flinke financiële compensatie'.