Owen: ‘United kan geen kampioen worden door hen op de tribune te zetten’

Chris Meijer 18 december 2020

Manchester United boekte donderdagavond een 2-3 zege op Sheffield United, waardoor de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer al zes Premier League-wedstrijden op rij ongeslagen is. Donny van de Beek kwam in de slotfase als invaller binnen de lijnen en zag concurrenten Paul Pogba en Bruno Fernandes een uitstekende indruk achterlaten. Michael Owen én verschillende media zijn na het duel met the Blades lovend over Fernandes en Pogba.

“Ze kunnen kampioen worden. Er zijn maar een aantal clubs die dat kunnen. De enige manier om dat te doen, is door de beste spelers op het veld te zetten. Als je Pogba en Fernandes in je selectie hebt, kun je geen kampioen worden door hen op de tribune te zetten. Je hebt al deze ongelofelijk goede spelers, aan wie je miljoenen hebt besteed. De enige manier om kampioen te worden, is door met je beste spelers te spelen”, zegt Owen bij Amazon Prime Sport, waar hij als analist naar het duel tussen Sheffield United en Manchester United keek.

“Als je er twee spelers uit haalt, blijft er een oké team over. Solskjaer moet een manier vinden om Pogba, Fernandes en Marcus Rashford samen te laten spelen. Het is ongelofelijk dat zij niet al veel vaker samen hebben gespeeld”, gaat de oud-spits van onder meer Liverpool, Real Madrid en Manchester United verder. Rashford scoorde op bezoek bij Sheffield United tweemaal. “Er zijn weinig clubs op de wereld die zo’n goede aanvallende as hebben. Als Manchester United in de nog resterende wedstrijden het meeste balbezit heeft, zullen ze zeker gaan meedoen om de titel.”

“Ik denk niet dat het erom draait dat ze op het veld staan, maar meer dat ze presteren”, reageert Solskjaer na afloop op de persconferentie. De Noorse manager van Manchester United laat zich bijzonder lovend uit over Pogba. “We hebben een besluit genomen. Natuurlijk wisten we dat hij sterk is in de lucht, dat zou belangrijk worden. Hij heeft bijna ieder luchtduel gewonnen. Zijn visie en creativiteit waren erg belangrijk. Paul heeft heel goed gereageerd, hij heeft hard gewerkt. Hij is nu fit en speelde hier excellent.”

De Engelse media beschouwen Pogba ook als een van de uitblinkers na het duel met Sheffield United. The Sun, de Daily Mirror en de Daily Express delen een 7 uit, terwijl de Manchester Evening News en de London Evening Standard hem zelfs beoordelen met een 8. “Hij ligt altijd onder een microscoop en gooide zijn handschoenen uit nadat Manchester United op achterstand kwam. Dit zijn de wedstrijden waarin hij zich moet laten zien en dat heeft hij uiteindelijk gedaan", schrijft de London Evening Standard.

Ook Bruno Fernandes kan met een 7 van de Manchester Evening News en de London Evening Standard en een 8 van The Sun terugkijken op een goed optreden. De cijfers voor Van de Beek na zijn invalbeurt van elf minuten zijn minder positief: The Sun en de Manchester Evening News delen een 4 uit. “Faalde met zijn eerste balcontact om Rashford een kans op een hattrick te bezorgen”, schrijft eerstgenoemde krant over Van de Beek, die in het veld kwam voor Fernandes. De Manchester Evening News motiveert kort: “Verpestte een aantal grote kansen om de wedstrijd te beslissen.”