Koeman: ‘Als hij daaraan geen behoefte heeft, vind ik dat verder prima’

Rian Rosendaal 18 december 2020 • Laatste update: 12:22

Ronald Koeman besloot afgelopen zomer om het Nederlands elftal in te ruilen voor Barcelona, met Frank de Boer als diens opvolger op de bank van Oranje. In een uitgebreid interview met Voetbal International, waarin wordt teruggekeken op het voetbaljaar 2020, onthult Koeman dat hij de afgelopen maanden nauwelijks contact heeft gehad met De Boer wat betreft zaken rondom Oranje.

"Ik heb hem een appje gestuurd en dat was het wel. Verder is er geen contact geweest. Als hij daaraan geen behoefte heeft, vind ik dat verder prima", aldus de openhartige Koeman, die Barcelona woensdag met 2-1 zag winnen van Real Sociedad. De Barcelona-coach heeft overigens wel vertrouwen in de werkwijze van De Boer bij het Nederlands elftal. "Ik heb meteen gezegd dat hij zijn eigen lijn moet volgen. Frank is anders dan ik, qua karakter en ideeën over voetbal. Ik kan me voorstellen dat het voor hem niet makkelijk was, zeker als je ziet hoe het is gegaan. Er worden eerst andere namen genoemd, maar híj krijgt de baan."

"Vervolgens kom je bij een groep terecht waar twee jaar lang goed mee is gewerkt en die prima resultaten heeft behaald", vervolgt Koeman zijn relaas over de huidige keuzeheer van Oranje. "Zoiets vergt altijd aanpassingen bij de spelers, de staf en hemzelf. Ik heb dus nog contact met spelers en volgens mij is iedereen nu wel aan elkaar gewend. Ik ben blij dat de resultaten nu goed zijn. Ik hoop dat ze alles winnen, dat zou betekenen dat het Nederlandse voetbal echt weer op de goede weg is", aldus de hoopvolle Koeman.

De Boer kende een tegenvallende start bij het Nederlands elftal, met een nederlaag tegen Mexico (0-1) in de Johan Cruijff ArenA. Daaropvolgend waren er gelijke spelen in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina (0-0) en Italië (1-1). Oranje maakte vervolgens een goede indruk in de oefeninterland tegen Spanje (1-1). De eerste zege onder leiding van De Boer kwam medio november tegen Bosnië en Herzegovina (3-1). Drie dagen werd Polen met 1-2 verslagen, ondanks een vroege achterstand. De opvolger van Koeman is met Oranje in voorbereiding op het EK van volgend jaar zomer, het eerste eindtoernooi van Nederland sinds het WK in 2014.