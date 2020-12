Schalke 04 ontslaat coach al na elf duels en schuift Stevens door

Rian Rosendaal 18 december 2020 • Laatste update: 12:37

Huub Stevens keert als interim-coach terug op de bank bij Schalke 04, zo meldt de club vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De Nederlandse coach, die eigenlijk al een punt achter zijn trainersloopbaan had gezet, vervangt tijdelijk de weggestuurde Manuel Baum. De 41-jarige coach is naar verluidt ontslagen nadat hij Schalke 04 in elf duels naar geen enkele zege wist te loodsen. Mike Büskens, die nog onder Stevens speelde, is als assistent-coach aangesteld.

Schalke 04 is de huidige hekkensluiter in de Bundesliga. De club uit Gelsenkirchen hield slechts vier punten over aan de eerste twaalf competitiewedstrijden. Een overwinning kon nog niet worden bijgeschreven in de Veltins Arena, wat Baum nu dus de kop heeft gekost. De jonge trainer werd in september aangesteld na het ontslag van David Wagner. Met Stevens is men dus alweer toe aan de derde oefenmeester van deze jaargang. "De wedstrijd tegen Arminia Bielefeld (van zaterdag, red.) is zeer belangrijk voor deze club. Het duel met SC Freiburg heeft aangetoond dat het elftal nieuwe impulsen nodig heeft. We vertrouwen erop dat Huub en Mike dat kunnen bewerkstelligen."

?? Für das Bundesligaspiel gegen @arminia sowie das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den @ssvulm1846fb wird Huub Stevens interimistisch als #S04-Chef-Trainer auf der Bank sitzen. Als Co-Trainer zur Seite stehen wird ihm Mike Büskens. pic.twitter.com/rLkXp4u8jt — FC Schalke 04 (@s04) December 18, 2020

De inmiddels 67-jarige Stevens schuift door vanuit de raad van commissarissen. De voormalig trainer van onder meer PSV, Roda JC Kerkrade en Hamburger SV was in de eindfase van het seizoen 2018/19 ook al eens interim-coach van Schalke 04, na het ontslag van Domenico Tedesco als hoofdtrainer. Verder terug in het verleden was Stevens ook al tweemaal de technisch eindverantwoordelijke van de hekkensluiter, tussen 1996 en 2002 en in het seizoen 2011/12.

Stevens was met name in zijn eerste periode succesvol bij Schalke 04, met de winst van de UEFA Cup in 1997 en twee Duitse bekers, in 2001 en 2002. In het seizoen 2000/01 was de club heel dicht bij het kampioenschap. Schalke 04 dacht destijds het kampioenschap al binnen te hebben, totdat Bayern München ver in blessuretijd gelijkmaakte tegen HSV (1-1) en de landstitel alsnog bij der Rekordmeister terechtkwam. Het is de bedoeling dat Stevens, die vanwege gezondheidsredenen eigenlijk niet meer wil coachen, tijdens de laatste twee duels van 2020 op de bank zit bij Schalke 04. Het kalenderjaar wordt afgesloten tegen Arminia Bielefeld (19 december) en SSV Ulm (22 december). Laatstgenoemde opponent treft men in het bekertoernooi.