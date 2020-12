Clement wijst op Ajax na uitvallen van Noa Lang: ‘Dat is niet verrassend’

Noa Lang moest zich donderdagavond tijdens de uitwedstrijd van Club Brugge tegen KV Mechelen (0-3 zege) al na 37 minuten spelen laten wisselen. Trainer Philippe Clement geeft na afloop in gesprek met Eleven Sports te kennen dat de 21-jarige aanvaller met ‘stijfheid in de hamstings’ kampte. De oefenmeester vindt het niet verrassend dat Lang klachten kreeg en wijst naar het aantal wedstrijden dat hij bij Ajax speelde.

“Noa kampte met stijfheid in de hamstrings. Dat is niet verrassend. Het is ook daarom dat ik hem in de voorbije weken geregeld naar de kant haalde in de slotfase van een wedstrijd”, geeft Clement te kennen. Zonder Lang liep Club Brugge in de laatste twintig minuten weg bij KV Mechelen, waardoor de koploper van de Jupiler Pro League met een 0-3 overwinning huiswaarts keerde. De doelpunten werden verzorgd door Krépin Diatta (tweemaal) en David Okereke.

“Noa heeft weinig gespeeld voor hij bij ons was. Bij Ajax stond zijn teller op amper twintig minuten”, vervolgt de trainer van Club Brugge. Clement doelt vermoedelijk op het aantal speelminuten dat Lang dit seizoen bij Ajax maakte. Dat waren er zeven, in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Vorig seizoen speelde de aanvaller negen wedstrijden voor Ajax, alvorens hij in januari op huurbasis de overstap naar FC Twente maakte. Totaal speelde Lang 14 duels in de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij 521 speelminuten maakte.

“Hij heeft nooit zoveel wedstrijden na elkaar gespeeld als bij nu bij Club Brugge. Noa is een jonge speler met kwaliteiten, maar moet nog wat extra volume ontwikkelen. Dat komt wel, hoor, want op training werkt hij keihard”, stelt Clement. Lang speelde reeds vijftien wedstrijden voor Club Brugge, waarvan twaalf als basisspeler en waarin hij goed was voor vier doelpunten en drie assists. Het is de vraag of Lang komende zondag van de partij is, als de thuiswedstrijd tegen AA Gent op het programma staat. “Dat kan ik nu nog niet zeggen. We zullen moeten afwachten hoe de blessure evolueert.”