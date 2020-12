Vrijdag, 18 December 2020

Twee grootmachten hopen op Marco Asensio

Mike te Wierik staat voor een terugkeer in de Eredivisie. De verdediger is na het ontslag van Phillip Cocu op een dood spoor beland bij Derby County en kan naar Fortuna Sittard, FC Utrecht en FC Twente. (RTV Noord)

Na Juventus, Sevilla, AC Milan en Everton is ook Arsenal in de markt voor Isco. De aanvallende middenvelder komt bij Real Madrid niet in de plannen voor en mag in januari vertrekken om de salariskosten te drukken. (Sport)

Ook Marco Asensio heeft mogelijkheden om Real Madrid te verlaten. Liverpool en Paris Saint-Germain hebben belangstelling voor de vleugelaanvaller, die trainer Zinédine Zidane mogelijk wil laten vertrekken. (Todofichajes)

Liverpool staat niet onwelwillend tegenover een winters vertrek van Divock Origi. Wolverhampton Wanderers ziet in de Belgische spits een tijdelijke vervanger van de geblesseerde Raúl Jiménez. (The Athletic)

De toekomst van Stefan Bajcetic lijkt bij Manchester United te liggen. De Engelse grootmacht is in gesprek met de pas zestienjarige verdediger van Celta de Vigo, die een overstap naar the Red Devils wel ziet zitten. (La Voz de Galicia)