Toptransfer van Omar Rekik (18) lijkt spoedig afgerond te gaan worden

Chris Meijer 18 december 2020 • Laatste update: 09:27

Het lijkt erop dat de transfer van Omar Rekik naar Arsenal spoedig afgerond gaat worden. The Gunners bereikten in de afgelopen transferwindow al een akkoord met Hertha BSC over de achttienjarige centrumverdediger. Die overeenkomst tussen de clubs kwam echter te laat kwam om alles af te ronden, maar het heeft er volgens berichten vanuit Engeland nu alle schijn van dat Rekik alsnog bij Arsenal gaat tekenen.

Hertha en Arsenal zaten in de afgelopen transferwindow ook rond de tafel om over Mattéo Guendouzi te praten. De 21-jarige Franse middenvelder speelt dit seizoen op huurbasis in Berlijn. In dezelfde gesprekken onderhandelden Hertha en Arsenal over Rekik. De waarde van de deal tussen Arsenal en Hertha bedraagt volgens Metro een miljoen euro, maar die overeenkomst kwam te laat om ‘de medische keuring en administratie’ te voltooien. Het Eindhovens Dagblad verzekerde drie maanden geleden dat de transfer op 1 januari afgerond zou worden.

Dat lijkt nu het geval te zijn, gezien Rekik op Instagram een foto heeft geplaatst waarop te zien is dat hij geland is in Londen. In Engeland weet men zeker dat de transfer van de verdediger nu spoedig officieel beklonken zal worden, al is het de vraag of hij in de tweede seizoenshelft wel voor Arsenal speelt. Op dit moment zouden the Gunners hem nog niet beschouwen als een kandidaat voor het eerste elftal, maar eerder als een zogenaamd prospect for the future. Hoofd jeugdopleidingen Per Mertesacker zou Rekik beloofd hebben om geregeld met het eerste mee te trainen, maar speeltijd zou voor hem nu waardevoller zijn.

Er wordt een vergelijking getrokken met William Saliba, de negentienjarige centrumverdediger die afgelopen zomer overkwam vanaf Saint-Étienne en nog geen minuut in de hoofdmacht van Arsenal speelde. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Saliba in januari op huurbasis gaat vertrekken en Engelse media voorspellen eenzelfde scenario voor Rekik. De verdediger maakte vorig seizoen al drie keer deel uit van de wedstrijdselectie van Hertha in de Bundesliga, maar zat in deze jaargang nog niet op de reservebank bij de hoofdmacht. Wel speelde hij namens Hertha II acht wedstrijden in de Regionalliga Nordost, die inmiddels stilgelegd is vanwege de oplopende coronabesmettingen in Duitsland.

Voorlopig volgde Rekik, die jeugdinterlands voor Nederland én Tunesië speelde, altijd het spoor van broer Karim. Daardoor speelde hij in de jeugdopleidingen van Feyenoord, Manchester City, PSV, Olympique Marseille en Hertha. De wegen van de broers Rekik zijn afgelopen zomer al gescheiden, want de oudste telg maakte de overstap van Berlijn naar het Spaanse Sevilla.