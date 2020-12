‘Ajax krijgt mogelijkheid om Quincy Promes van de hand te doen’

Ajax krijgt een mogelijkheid om Quincy Promes van de hand te doen, zo weet Sport-Express te melden. Het Russische sporttijdschrift schrijft dat Spartak Moskou overweegt om de 28-jarige aanvaller terug te halen naar Rusland. Promes droeg tussen 2014 en 2018 het shirt van de Russische topclub, alvorens hij voor 21 miljoen euro werd overgenomen door Sevilla.

Promes heeft een bewogen week achter de rug. De 47-voudig Oranje-international werd zondag gearresteerd, op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident op een familiefeest in Abcoude. Promes ontkent schuldig te zijn, werd dinsdag op vrije voeten gesteld en verscheen donderdag weer op het trainingsveld bij Ajax, na een gesprek met trainer Erik ten Hag, algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars. Ten Hag sloot niet uit dat Promes komende zondag tegen ADO Den Haag alweer bij de wedstrijdselectie zal zitten, nadat hij midweeks bij het bekerduel met FC Utrecht (5-4 zege) ontbrak.

Sport-Express schrijft dat Spartak door de huidige situatie rond Promes een mogelijkheid ziet om hem voor een relatief laag bedrag over te nemen van Ajax. De Amsterdammers telden in de zomer van 2019 15,7 miljoen euro neer om de aanvaller los te weken bij Sevilla en zijn contract loopt nog tot medio 2024. Het Algemeen Dagblad schrijft vrijdagochtend dat Ajax in een ‘enorme spagaat’ zit: enerzijds wil de club kapitaalvernietiging tegengaan, maar anderzijds is het lastig om over het ‘ethische aspect’ heen te stappen.

Spartak-eigenaar Leonid Fedun, die een geschat vermogen van ruim acht miljard euro heeft, zou het naar verluidt een goede investering vinden om Promes terug te halen naar Moskou. In de Russische hoofdstad beleefde de aanvaller grote successen: tussen 2014 en 2018 verzorgde hij 66 doelpunten en 33 assists in 135 wedstrijden en kon hij de landstitel en de supercup bijschrijven op zijn palmares. Dit seizoen kent Promes een stuk minder sportieve voorspoed, want Ten Hag hield hem geregeld buiten zijn basiself.

Promes speelde deze jaargang voorlopig zeventien officiële wedstrijden, waarvan zes als basisspeler en waarin hij vijf doelpunten verzorgde. Vorig seizoen was hij nog goed voor 16 treffers in 27 officiële wedstrijden. Sport-Express claimt dat Promes ontevreden is met zijn huidige rol bij Ajax en derhalve open zou staan voor een nieuwe uitdaging. Spartak is na negentien wedstrijden de nummer drie van de Russische Premjer Liga, achter Zenit en CSKA Moskou. Afgelopen week werd ook AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners in de Russische media gelinkt aan een overstap naar Spartak.