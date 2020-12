‘Toen ik geblesseerd ben geraakt, heb ik zelf de groepsapp van Oranje verlaten’

Arnaut Danjuma Groeneveld debuteerde in oktober 2018 als speler van Club Brugge voor Oranje. Nadat de 23-jarige aanvaller anderhalf jaar geleden voor achttien miljoen euro de overstap naar het Engelse Bournemouth maakte en vorig seizoen een tijdje geblesseerd was, is hij in Nederland enigszins uit beeld verdwenen. Danjuma noemt het in gesprek met het Algemeen Dagblad ‘ook wel een beetje logisch’ dat hij na een blessure ‘een beetje vergeten’ is.

Danjuma speelde vorig seizoen veertien Premier League-wedstrijden voor Bournemouth, maar hij moest ook de nodige duels aan zich voorbij laten gaan vanwege blessureleed. “Ergens is het dan ook wel logisch dat de mensen je misschien alweer een beetje zijn vergeten”, bekent Danjuma. Hij speelde in de jeugdopleidingen van PSV en NEC Nijmegen. Voor laatstgenoemde club kwam hij tot twaalf optredens in de Eredivisie, in het seizoen 2016/17. “In België en Engeland ben ik bekender dan in Nederland. Het komt op mij wel een beetje over alsof je in Nederland alleen wordt gewaardeerd als je in Nederland speelt.”

Dit seizoen speelde de de aanvaller voorlopig twaalf wedstrijden in de Championship (waar Bournemouth na de degradatie van vorig seizoen actief is), waarin hij goed was voor vijf treffers en een assist. Danjuma haalt een fraai doelpunt aan dat hij in de voorbereiding tegen West Ham United maakte. “Daar was veel waardering voor in Engeland, maar het kreeg nauwelijks aandacht in Nederland. Het gaat dit seizoen al een tijdje goed, ik speel alles en ik maak doelpunten. Ik heb heel veel kwaliteit en ik heb vooral nog heel veel ambitie. Ik heb altijd uitgesproken dat ik naar de absolute top wil. Als ik doorga met waar ik mee bezig ben, dan ga ik dat ook halen.”

Danjuma stelt dat hij ‘veel beter’ is dan toen hij in oktober 2018 in de interland tegen Duitsland (3-0 zege) debuteerde in Oranje. De tweevoudig international benadrukt dat de Championship ‘niet niks’ is. “Veel competitiever dan de Eredivisie. Ajax won laatst met 0-13 van VVV, Sparta met 6-0 van ADO. Dat zie je hier niet. Zelfs als je tegen de nummer twintig van de ranglijst speelt, moet je de veters strak strikken en er vol voor gaan”, geeft Danjuma te kennen. Oranje zit nog momenteel nog altijd in zijn hoofd.

“Ik vraag me af of het wordt gewaardeerd wat ik over de grens laat zien. Ik heb de kwaliteiten voor Oranje, maar ik ben natuurlijk de bondscoach niet. Het EK, straks het WK, dat zijn dromen”, stelt de aanvaller. Hij zit overigens niet meer in de groepsapp van Oranje. “Heel eerlijk, toen ik geblesseerd ben geraakt heb ik zelf de groepsapp van Oranje verlaten. Ik wilde alles op alles zetten om weer snel fit te worden. In Qatar heb ik gerevalideerd en daar wilde ik al mijn energie in stoppen. Het was mijn eigen keuze.”