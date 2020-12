Hoe Messi, Ronaldo, Van Dijk en De Boer stemden voor The Best

Dominic Mostert 17 december 2020 • Laatste update: 23:50

In de verkiezing van The Best FIFA Men’s Player is Cristiano Ronaldo als tweede geëindigd en Lionel Messi als derde, zo blijkt uit de ranglijst die door de wereldvoetbalbond is gepubliceerd. Eerder op de avond werd Robert Lewandowski uitgeroepen tot beste speler van 2020, maar nu is ook de top drie bekendgemaakt. De spits van Bayern München steekt met kop en schouders boven zijn concurrenten uit op de ranglijst.

De bondscoaches en aanvoerders van alle bij de FIFA aangesloten landen mochten een top drie aanleveren. Hun nummer één kreeg vijf punten; de nummers twee en drie ontvingen respectievelijk drie punten en één punt. Ook stemde een journalist uit ieder land en mochten fans een stem uitbrengen. Uit alle resultaten ontstond een gewogen eindcijfer. Lewandowski verzamelde op die ranglijst 52 punten, gevolgd door Ronaldo (38) en Messi (35). De lijstaanvoerder domineerde in iedere categorie: Lewandowski werd door de bondscoaches, de spelers, de journalisten en de fans als beste voetballer beoordeeld.

Frank de Boer kan zich wel vinden in de uitverkiezing van Lewandowski als The Best FIFA Men’s Player. Als bondscoach van het Nederlands elftal mocht De Boer zijn top drie opstellen en de international van Polen was zijn nummer één. De oefenmeester zette Kevin De Bruyne (Manchester City) op twee en Messi (Barcelona) op drie. Virgil van Dijk, de aanvoerder van Oranje, koos louter ploeggenoten van Liverpool. Hij plaatste Sadio Mané bovenaan zijn lijstje, gevolgd door Mohamed Salah en Thiago Alcántara. Journalist Jaap de Groot van De Telegraaf koos voor Lewandowski, Van Dijk en Alcántara.

De keuze van Lewandowski zelf viel op een top drie met Alcántara, Neymar en De Bruyne. Hij had dus geen plek voor Messi en Ronaldo. Laatstgenoemde ruimde wel een plek in voor Messi, want Ronaldo koos voor een top drie met Lewandowski, Messi en Kylian Mbappé, Als het aan Messi had gelegen, was Neymar verkozen tot beste voetballer van het afgelopen kalenderjaar. Zijn nummers twee en drie waren respectievelijk Mbappé en Lewandowski.

De stemmen per speler/bondscoach zijn hier (link werkt niet vanaf de app) te bekijken.