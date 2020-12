Man United zet met ongekende doelpuntenregen nieuw uitrecord in Engeland

Jeroen van Poppel 17 december 2020 • Laatste update: 22:56

Manchester United heeft donderdagavond ook zijn zesde uitwedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer kwam tegen Sheffield United terug van een blunder van doelman Dean Henderson: 2-3. Man United is de eerste club uit de Premier League-historie die minimaal drie keer wist te scoren in zes uitduels op rij. The Red Devils hebben nu tien uitwedstrijden in de competitie op rij gewonnen; het Premier League-record op naam van Chelsea (in 2008) en Manchester City (in 2017) staat op elf uitzeges achter elkaar. Donny van de Beek viel in de 79ste minuut in voor Bruno Fernandes.

Een enorme blunder van Henderson, die mocht spelen in plaats van David de Gea, bracht United dus al vroeg in de problemen. De keeper deed er te lang over om de bal weg te trappen, waardoor Oliver Burke ertussen kon komen. Henderson probeerde nog te herstellen, maar David McGoldrick kon uiteindelijk simpel van dichtbij scoren: 1-0. Burke had daarna vanaf de rand van de zestien voor 2-0 moeten zorgen, maar de aanvaller van Sheffield mikte in compleet vrije positie naast.

Aan de overzijde sloeg United vrijwel direct toe. Rashford werd in de diepte bereikt door een perfecte lange pass van Victor Lindelöf, die door de aanvaller weergaloos werd aangenomen. Rashford aarzelde niet en schoot vanaf de rand van de zestien hard raak: 1-1. United bleef het zoeken achter de defensie van Sheffield en was daar zeven minuten later opnieuw succesvol mee. Paul Pogba legde de bal prachtig over de verdediging, waarna Anthony Martial net eerder bij de bal was dan doelman Aaron Ramsdale. De Franse aanvaller kon de bal vervolgens in het lege doel schuiven: 1-2.

Vlak na rust viel min of meer de beslissing in de wedstrijd. Opnieuw liet Man United zien razendsnel van de eigen helft bij het doel van de tegenstander te kunnen komen. Paul Pogba leidde de flitsende counter in met twee fraaie passeerbewegingen op eigen helft en na aanrakingen van Mason Greenwood, Bruno Fernandes en Martial kwam Rashford vrij op de rand van de zestien. De aanvaller plaatste de bal en had geluk dat Ramsdale over de bal heen dook: 1-3.

Vanaf dat moment maakten de bezoekers de wedstrijd dood en waren kansen schaars. Sheffield United bracht de spanning in de 87ste minuut nog wel terug, McGoldrick de bal met veel fortuin binnenkopte na een hoekschop: 2-3. Invaller Lys Mousset kreeg in blessuretijd nog een uitstekende kans op de gelijkmaker, maar de Franse aanvaller zag Henderson redding brengen op zijn schot uit de stuit.