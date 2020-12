Vitesse maakt deelnemersveld van achtste finales beker compleet

Dominic Mostert 17 december 2020 • Laatste update: 22:56

Vitesse heeft zich donderdagavond als laatste club geplaatst voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Het team van trainer Thomas Letsch beleefde een vrij eenvoudige avond op bezoek bij Willem II en won met 0-2. Million Manhoef en Thomas Buitink namen de doelpunten voor hun rekening. Vitesse was met name in de tweede helft een stuk sterker dan Willem II, maar liet na een grote score af te dwingen.

Vitesse begon sterk aan de wedstrijd. In de negende minuut Loïs Openda van dichtbij op keeper Robbin Ruiter, maar na een kleine twintig minuten brak Vitesse de ban in Tilburg. Aan de linkerflank combineerden Oussama Darfalou en Openda; na een pass van laatstgenoemde volgde een beroerde interceptie van Leeroy Owusu. De rechtsback werkte de bal onbedoeld terug in de voeten van Darfalou, die onder grote druk het overzicht behield en Manhoef bediende. Bij de tweede paal rondde de opgestoomde rechtsback vervolgens af.

Voor de rust kreeg Willem II nog enkele mogelijkheden om de stand in evenwicht te brengen. Sebastian Holmén kopte bij de eerste paal net naast uit een corner van Görkem Saglam en een afstandsschot van laatstgenoemde werd gekeerd door Remko Pasveer. De keeper van Vitesse kreeg de bal niet onder controle, waardoor Ché Nunnely van dichtbij kon scoren, maar het doelpunt werd door arbiter Sander van der Eijk afgekeurd vanwege buitenspel.

In de tweede helft was Vitesse oppermachtig. De bezoekers wisten het krachtsverschil na de pauze nog maar één keer om te zetten in een doelpunt, maar kregen kans op kans: Openda mikte net naast nadat hij was weggestuurd door Oussama Tannane, een inzet van laatstgenoemde zweefde langs de paal, Matús Bero stuitte op de voet van Ruiter en Riechedly Bazoer schoot voorlangs. Vitesse had eigenlijk een grote voorsprong moeten afdwingen, maar het bleef bij 0-2.

Het enige doelpunt van de tweede helft viel na 62 minuten. Willem II-verdediger Holmén verstuurde een slordige pass door de as van het veld, die werd onderschept voor Vitesse. Via Tannane kwam de bal bij invaller Buitink, die vier minuten na zijn entree tot scoren kwam. Tien minuten voor tijd werd Willem II een grote kans op de gelijkmaker ontnomen na een vermeende overtreding van John Yeboah op Bazoer. Vervolgens had Pasveer een goede redding in huis op een inzet van Vangelis Pavlidis, waardoor de aansluitingstreffer er niet meer kwam.