Regering van Zuid-Korea nagelt Hyun-jun Suk aan de schandpaal

Dominic Mostert 17 december 2020 • Laatste update: 22:34

Hyun-jun Suk wordt door de regering van Zuid-Korea verweten de dienstplicht te ontlopen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie heeft donderdag een lijst gepubliceerd met de namen van 256 burgers, onder wie Suk, die de wet zouden hebben overtreden door zich niet te registreren om in het leger te dienen. Alle Zuid-Koreaanse mannen moeten zich uiterlijk op 28-jarige leeftijd registeren voor hun dienstplicht en de aanvaller van Troyes is inmiddels 29 jaar.

Suk, ex-aanvaller van onder meer Ajax, FC Groningen en FC Porto, is al tien jaar niet meer in Zuid-Korea geweest. Hij had eigenlijk op 1 april van dit jaar moeten terugkeren voor zijn dienstplicht, maar heeft dat nagelaten. Suk wordt verweten dat hij illegaal in het buitenland verblijft. Net als de 255 andere personen op de lijst werd hij zes maanden geleden ingelicht over zijn verplichting en kreeg Suk de mogelijkheid om een verklaring af te leveren over zijn onwil om in het leger te dienen. Het lijkt erop dat hij dat niet heeft gedaan, waardoor hij er goed aan doet om voorlopig niet terug te keren in zijn geboorteland.

Het ministerie van Defensie laat aan de krant Dong-a Ilbo immers weten dat Suk strafrechtelijke vervolging kan verwachten als hij terugkeert in het land, maar dat er geen juridische manier is om zijn terugkeer op Zuid-Koreaanse bodem te forceren. De dienstplicht wordt in het land uiterst serieus genomen en uitzonderingen worden zelden gemaakt. Soms krijgen topvoetballers een vrijstelling, bijvoorbeeld Heung-Min Son. Het land kent een dienstplicht van 21 tot 24 maanden, maar omdat Son met de nationale ploeg in 2018 het goud won op de Aziatische Spelen werd hij daarvan gevrijwaard. Wel moest hij nog voor een periode van vier weken in dienstplicht.

In het land ontstond enkele weken geleden een groot debat over de dienstplicht van Kim Seok-jin, een lid van de populaire K-popgroep BTS. Hij werd deze maand 28 jaar en zou dus in dienstplicht moeten, maar op het laatste moment verleende het parlement uitstel aan de popster. Er werd een wet aangenomen die dienstplichtige K-popsterren uitstel geeft tot hun dertigste. Die wet kwam tot stand nadat BTS met het nummer Dynamite de eerste plaats bereikte in de Amerikaanse Billboard-hitlijst: zo'n prestatie is goed voor de Zuid-Koreaanse economie en voor de verspreiding van de cultuur van het land, vond een meerderheid in het parlement. Niettemin blijft het ontlopen van de dienstplicht een grote uitzondering.