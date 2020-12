‘Ik weet niet of Dele Alli er trek in heeft, maar hij kan daar kampioen worden’

Dominic Mostert 17 december 2020

Dele Alli lijkt voor een vertrek bij Tottenham Hotspur te staan. De aanvallende middenvelder heeft een beperkte rol in de plannen van trainer José Mourinho, die Alli dit seizoen slechts viermaal een beroep deed op Alli in de Premier League. Volgens voormalig Engels international Danny Murphy zou de spelmaker er goed aan doen om een transfer op huurbasis naar Rangers FC te overwegen.

De afgelopen weken werden clubs als Paris Saint-Germain en Everton genoemd als potentiële bestemmingen voor Alli. Rangers lijkt op voorhand geen grote kans te maken op zijn komst, maar Murphy denkt dat de aanwezigheid van trainer Steven Gerrard, de mogelijkheid om kampioen van Schotland te worden én de kans om Europees voetbal te spelen in het voordeel kunnen spreken van de club. Rangers plaatste zich voor de zestiende finales van de Europa League en heeft daarmee ook nieuwe inkomsten vergaard, al heeft Gerrard aangegeven dat die miljoenen niet noodzakelijkerwijs op de transfermarkt besteed zullen worden.

"Ik weet niet of Dele er trek in heeft, maar ik denk dat Stevie G hem misschien wel kan verleiden om erheen te gaan en kampioen te worden", stelt de 43-jarige Murphy, zelf oud-speler van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur, tegenover talkSPORT. "Hij zou daar iedere week spelen, veel doelpunten maken, zijn zelfvertrouwen terugkrijgen en indruk maken op bondscoach Gareth Southgate. Je zou je kunnen afvragen of het genoeg is om doelpunten te maken op dat niveau, want het is een stap terug. Ik weet het niet, maar ik denk dat hij het misschien wel prettig zou vinden om onder Gerrard te werken."

Celtic mag zich sinds 2012 al onafgebroken de regerend kampioen van Schotland noemen, maar moet voorlopig zijn meerdere erkennen in Rangers. Het verschil op de ranglijst bedraagt dertien punten, al heeft Celtic nog wel twee wedstrijden tegoed. Rangers is nog ongeslagen in de competitie: in zeventien wedstrijden werd vijftien keer gewonnen en tweemaal gelijkgespeeld. Rangers won het eerste onderlinge duel met 0-2 en op zaterdag 2 januari treffen de topclubs elkaar op Ibrox. Alli, wiens contract bij Tottenham doorloopt tot medio 2024, had een basisplaats in de eerste competitiewedstrijd van 2020/21 en viel daarna driemaal in.

De middenvelder verdween vorige week donderdag boos de spelerstunnel in na de laatste wissel van Mourinho in de Europa League-wedstrijd tegen Royal Antwerp, maar keerde even later toch weer terug. Alli, die in 230 wedstrijden voor the Spurs tot 64 doelpunten en 56 asissts kwam, is uit op speeltijd met het oog op het EK van komende zomer. Een vertrek uit Londen zou de enige optie zijn om zich in de kijker te spelen bij bondscoach Southgate, nu Mourinho hem links laat liggen.