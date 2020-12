Henk de Jong kan halvefinaledroom vergeten na mislukte gok in beker

Dominic Mostert 17 december 2020 • Laatste update: 20:50

Go Ahead Eagles heeft donderdagavond voor een verrassing gezorgd in de TOTO KNVB Beker. De nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie schakelde koploper SC Cambuur uit: 1-2. Go Ahead boog een 1-0 achterstand om en krijgt zaterdagavond te horen wie de tegenstander wordt in de achtste finales. Cambuur trad aan met liefst negen andere spelers ten opzichte van het competitieduel met Jong AZ (2-0) van zaterdagavond en ziet een reeks van zes opeenvolgende gewonnen wedstrijden beëindigd worden.

Trainer Henk de Jong stelde voorafgaand aan de wedstrijd dat zijn gewijzigde opstelling niets afdeed aan het belang van de beker. "We willen de halve finale halen", verzekerde De Jong, die alleen keeper Sonny Stevens en middenvelder Mees Hoedemakers liet staan. "We nemen de beker hartstikke serieus. Dan zullen mensen zich misschien afvragen hoe je dan negen anderen kunt opstellen. Maar dat is gewoon onze ploeg. We hebben een heel goede selectie." Van een B-ploeg wilde De Jong dan ook niet spreken, gaf hij aan.

Het was desondanks Go Ahead dat zich in de openingsfase het meest nadrukkelijk liet gelden. Jacob Mulenga vuurde in de eerste twintig minuten liefst vier doelpogingen af, terwijl keeper Stevens van Cambuur ook redding moest brengen op een afstandsschot van Erkan Eyibil. Halverwege de eerste helft ontstond een goede mogelijkheid voor Jarchinio Antonia, die na voorbereidend werk van verdediger Joris Kramer rakelings naast schoof in een tegenaanval.

Na een klein halfuur was het raak voor Cambuur. Goed doorzetten van Alex Bangura, een scherpe steekpass van Michael Breij en een hard schot van Ragnar Oratmangoen leidden tot de openingstreffer: 1-0. Cambuur kon maar enkele minuten genieten van die voorsprong, want Go Ahead kwam twee minuten later al langszij. Eyibil bediende Julliani Eersteling, die Luuk Brouwers vond. De middenvelder rondde af met een puntgave inzet.

Op slag van rust mikte Giovanni Korte, ingevallen voor de geblesseerd uitgevallen doelpuntmaker Oratmangoen, de bal centimeters voorlangs en na de pauze liet ook Maarten Pouwels een goede kans onbenut. Het waren dure missers, want na 62 minuten trok Go Ahead de wedstrijd naar zich toe. Op aangeven van Boyd Lucassen maakte Bradly van Hoeven er 1-2 van. Korte kreeg nog twee serieuze kansen om een verlenging af te dwingen, maar had het vizier opnieuw niet op scherp staan. In de blessuretijd gold hetzelfde voor Jamie Jacobs en Kramer.