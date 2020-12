Lewandowski troeft Messi en Ronaldo af als The Best FIFA Men’s Player

Jeroen van Poppel 17 december 2020 • Laatste update: 20:49

Robert Lewandowski is donderdagavond verkozen tot The Best FIFA Men’s Player van 2020. De spits van Bayern München troefde de laatst overgebleven genomineerde kandidaten Lionel Messi en Cristiano Ronaldo af. Voor Lewandowski is de prijs een kroon op een uiterst succesvol seizoen, waarin hij met Bayern alle prijzen won die er te winnen vielen. Vorig seizoen werd Lewandowski door de UEFA al uitgeroepen tot UEFA Men’s Player of the Year.

Lewandowski legde afgelopen seizoen met Bayern beslag op de Champions League, de Duitse landstitel, de Duitse beker, de UEFA Super Cup en de Duitse Super Cup. Verwacht werd dat Lewandowski na het afgelopen seizoen de prijs voor beste voetballer in ontvangst zou nemen, maar de verkiezing van de Gouden Bal ging door de uitbraak van het coronavirus niet door. Het virus zou een te grote invloed hebben gehad op het verloop van de afgelopen voetbaljaargang.

Met het winnen van de Champions League ging voor Lewandowski een langverwachte droom in vervulling. In de finale bleek de ploeg van trainer Hans-Dieter Flick met 0-1 te sterk voor Paris Saint-Germain door een doelpunt van Kingsley Coman. Lewandowski kroonde zich met vijftien treffers tot topscorer van het Miljardenbal, zoals hij ook de meeste doelpunten maakte in de Bundesliga en de DFB Pokal. Het betekende voor Lewandowski de eerste internationale prijs in zijn carrière, nadat hij in 2013 met Borussia Dortmund de finale verloor van Bayern. De Poolse topschutter was vorig seizoen goed voor een duizelingwekkend aantal van 55 goals in 47 officiële duels.

Het is voor de vijfde keer dat de FIFA Men’s Player Award wordt uitgereikt. Ronaldo won de trofee twee keer, net als Messi, die vorig jaar onder andere Virgil van Dijk achter zich liet. Van Dijk wist dit jaar ook door te stomen tot de laatste elf genomineerden, maar een finaleplek zat er, mede door een zware blessure, niet in. In 2018 ging de trofee naar Luka Modric.