Virgil van Dijk verdedigt plek in wereldelftal; De Jong en De Ligt tasten mis

Dominic Mostert 17 december 2020 • Laatste update: 20:24

Virgil van Dijk heeft voor de tweede keer op rij een plek veroverend in de FIFA FIFPro Men's World 11, het beste elftal van het afgelopen jaar dat donderdagavond is bekendgemaakt tijdens de ceremonie van The Best FIFA Football Awards in Zürich. De verdediger van Liverpool is de enige Nederlander in de ploeg; Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong waren eveneens genomineerd, maar behoren niet tot het wereldteam.

Manuel Neuer werd eerder op de avond weliswaar verkozen tot beste keeper van het afgelopen jaar, maar heeft geen plek in het wereldelftal. Alisson Becker staat net als vorig jaar onder de denkbeeldige lat. De verdediging bestaat uit Trent Alexander-Arnold en Van Dijk (beiden Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) en Alphonso Davies (Bayern München). Van Dijk en Ramos behouden hun plek ten opzichte van vorig jaar; De Ligt (Juventus) en Marcelo (Real Madrid) keren niet terug in het elftal.

Het middenrif wordt gevormd door Joshua Kimmich (Bayern München), Kevin De Bruyne (Manchester City) en Thiago Alcántara (Liverpool). Het is daarmee een compleet ander middenveld dan vorig seizoen, toen de keuzes vielen op Frenkie de Jong (Barcelona), Eden Hazard en Luka Modric (beiden Real Mddrid). In de voorhoede keren Cristiano Ronaldo (Juventus) en Lionel Messi (Barcelona) terug, maar ditmaal worden ze vergezeld door Robert Lewandowski (Bayern München) in plaats van Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

Liverpool is met vier spelers de hofleverancier van het elftal, terwijl Champions League-houder Bayern München drie spelers aflevert. De FIFA FIFPro Men’s World 11 wordt samengesteld door middel van de stemmen van duizenden profvoetballers die zijn aangesloten bij spelersvakbond FIFPro. Het elftal wordt al sinds 2005 opgesteld. Ronaldo en Messi zijn de enige spelers die veertien keer werden geselecteerd voor het elftal; Ramos volgt met elf nominaties.

FIFA FIFPro Men's World 11: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Davies; Kimmich, De Bruyne, Alcántara; Messi, Lewandowski, Ronaldo.