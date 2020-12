Feyenoord ontvangt slecht nieuws over inzetbaarheid van Orkun Kökcü

Dominic Mostert 17 december 2020

Orkun Kökcü mist de eerstvolgende twee wedstrijden van Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad. De middenvelder heeft tijdens een training een enkelblessure opgelopen en staat volgens de krant circa anderhalve week langs de kant. Hij mist daardoor de wedstrijden tegen Vitesse (zondag) en sc Heerenveen (volgende week woensdag).

Kökcü kan naar verwachting pas na de winterstop zijn rentree maken. Feyenoord begint het nieuwe kalenderjaar op zondag 10 januari met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Kökcü stond negentig minuten op het veld in de laatste vier officiële wedstrijden van Feyenoord en kwam in tien van de twaalf competitiewedstrijden in actie.

In het uitduel met VVV-Venlo van zondag vormde de negentienjarige spelmaker een middenveld met João Carlos Teixeira en Jens Toornstra. Trainer Dick Advocaat heeft Mark Diemers, Leroy Fer en Jordy Wehrmann achter de hand als opties voor het middenveld, al is Fer net teruggekeerd van een hamstringblessure. Hij maakte na een kleine twee maanden afwezigheid zijn rentree met een invalbeurt van een kwartier tegen VVV.

Kökcü is niet de enige afwezige in de selectie van Feyenoord. Advocaat moet het al langer stellen zonder keeper Justin Bijlow, verdediger Sven van Beek en aanvallers Christian Conteh en Robert Bozeník. Luis Sinisterra stond de afgelopen tien maanden aan de kant, maar werd als invaller binnen de lijnen gebracht in de laatste twee wedstrijden van Feyenoord.