Neuer wint The Best FIFA Men's Goalkeeper; Son maakt mooiste doelpunt

Jeroen van Poppel 17 december 2020 • Laatste update: 19:55

Manuel Neuer is verkozen tot The Best FIFA Men's Goalkeeper. De doelman van Bayern München rekende af met zijn concurrenten Alisson Becker van Liverpool en Jan Oblak van Atlético Madrid. Neuer beleefde met Bayern een van zijn beste seizoenen uit zijn carrière, zo bevestigde de ervaren doelman donderdagavond via een videoverbinding bij de uitreiking.

Het is voor het eerst dat Neuer de prestigieuze prijs in de wacht sleept. De Duitser stond in 2016 wel in het beste FIFA-elftal, maar de prijs The Best FIFA Men's Goalkeeper wordt pas sinds 2017 uitgereikt. Sindsdien gingen Gianluigi Buffon, Thibaut Courtois en Alisson Becker met de prijs aan de haal. Neuer won het afgelopen seizoen de treble met Bayern München: der Rekordmeister legde beslag op de landstitel, DFP Pokal en het landskampioenschap. Ook werd de Super Cup en de Europese Super Cup gewonnen.

The FIFA Puskás Award

Heung-Min Son werd beloond met The FIFA Puskás Award voor het mooiste doelpunt van het jaar. De aanvaller van Tottenham Hotspur begon op 7 december vorig jaar tegen Burnley vanaf eigen helft aan een enorme rush. Son sprintte op topsnelheid langs diverse verdedigers en schoot de bal eenmaal aangekomen in het strafschopgebied beheerst langs doelman Nick Pope.

The Best FIFA Men's Coach

Jürgen Klopp werd op het gala uitgeroepen tot The Best FIFA Men's Coach. De manager van Liverpool wordt daarmee beloond voor het landskampioenschap dat hij behaalde met zijn club. Marcelo Bielsa, die naar de Premier League promoveerde met Leeds United, en Hans-Dieter Flick van Bayern München waren de andere genomineerden. Flick legde met Bayern dus beslag op onder meer de treble.

De FIFA Player Awards worden ieder jaar uitgereikt door een combinatie van stemmen van een vakjury en een publieksjury. In het eindresultaat tellen de publieksstemmen voor een kwart mee en worden de andere stemmen bepaald door bondscoaches en aanvoerders van landen die bij de FIFA zijn aangesloten. Ook een geselecteerde groep voetbaljournalisten mag hun stem uitbrengen.