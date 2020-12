Sarina Wiegman verkozen tot The Best FIFA Women's Coach

Jeroen van Poppel 17 december 2020 • Laatste update: 20:32

Sarina Wiegman is bij The Best FIFA Football Awards verkozen tot beste coach van een vrouwenelftal. De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen wordt daarmee beloond voor het uitstekende jaar van haar elftal, dat zich zonder puntenverlies plaatste voor het EK van 2022 in Engeland. Wiegman was al voor het vierde jaar op rij genomineerd. Bij de eerste keer, in 2017, won ze de prijs nadat ze met Oranje in eigen land het EK won.

Wiegman had concurrentie van Emma Hayes, de coach van de vrouwenafdeling van Chelsea, en Jean-Luc Vasseur, die de vrouwenploeg van Olympique Lyon onder zijn hoede heeft. Vasseur staat sinds 2019 aan het roer bij de Franse grootmacht, die de laatste keer op rij de Champions League voor vrouwen won. Hayes werd met Chelsea kampioen in de Women’s Super League, de hoogste vrouwenafdeling in Engeland.

"Jeetje, wat een verrassing", zegt Wiegman in het Nederlands tegen Ruud Gullit, een van de presentatoren van het gala. "We hebben ons goed ontwikkeld bij de nationale ploeg om te komen waar we nu zijn", vervolgt ze in het Engels. "We zijn altijd nederig gebleven, goed voorbereid op wat er komt en we hebben een goede band met de ploeg. Zeker in dit jaar moet je creatief en flexibel zijn in deze zware omstandigheden"

Ook Arsène Wenger is aanwezig bij de ceremonie. Hij deelt een groot compliment uit aan Nederland als voetballand. "Je zet de traditie van jouw land voort van het voortbrengen van grote trainers. Heeft een landgenoot jou geïnspireerd?", vraagt Wenger aan Wiegman. "Ja, maar jij ook. Ik heb jou een paar jaar geleden gesproken", reageert Wiegman. "Veel trainers hebben me geïnspireerd: Louis van Gaal, Andries Jonker... Ik probeer van veel trainers te leren en iets van ze mee te nemen."

The Best FIFA Women's Goalkeeper

Sarah Bouhaddi van Olympique Lyon ging er vandoor met de prijs voor The Best FIFA Women's Goalkeeper. De doelman staat al sinds 2009 onder contract bij de Franse topclub, die geldt als sterkste in het vrouwenvoetbal. Ook Christiane Endler van Paris Saint-Germain en Alyssa Naeher van Chicago Red Stars waren genomineerd. Naesher is de eerste keeper van de Verenigde Staten, die in 2019 het WK wonnen.

The Best FIFA Women's Player

Lucy Bronze werd verkozen tot The Best FIFA Women's Player. De Engelse verdediger speelde de laatste drie seizoenen succesvol bij Olympique Lyon en maakte in de zomer de terugkeer naar Manchester City. Vorig jaar werd Bronze nog derde. De andere twee overgebleven genomineerden waren Wendie Renard van Olympique Lyon en Pernille Harder van Chelsea.