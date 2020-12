Sugawara kiest bijzonder vervoersmiddel: ‘Iedereen verklaart me voor gek’

Jeroen van Poppel 17 december 2020 • Laatste update: 18:13

Yukinari Sugawara komt elke dag met de elektrische step naar de training bij AZ, zo onthult de twintigjarige rechtsback in gesprek met zijn clubkanaal. Sugawara heeft geen rijbewijs en ziet de elektrische step, die officieel overigens verboden is op de Nederlandse openbare weg, als het ideale vervoersmiddel om naar zijn club te komen. "Iedereen verklaarde me voor gek", lacht Sugawara tegenover AZ TV. "Maar ik denk dat ik niet gek ben, maar normaal. Ik ben gewoon slim."

Omdat Sugawara dus geen auto mag besturen, moest hij een andere oplossing vinden om naar AZ te komen. "Ik probeerde een manier te bedenken om hier te komen", zegt de vleugelverdediger. "Met de fiets word ik moe en dat wil ik niet. Toen realiseerde ik me dat ik een elektrische step heb. Het is de beste manier om naar het trainingscomplex te komen. De step is nu mijn grote vriend, als familie."

Door de blessure van vaste rechtsback Jonas Svensson heeft Sugawara de laatste weken een basisplaats bij AZ. "Ik speelde niet veel wedstrijden in het begin van het seizoen", zegt laatstgenoemde. "Maar nu krijg ik de kans om te spelen, dus moet ik me bewijzen op het veld. Ik ben dan wel verdediger, maar mijn sterke kant is aanvallen. Scoren en assists geven, dat is belangrijk voor me." Sugawara maakte zondag op prachtige wijze de tweede Alkmaarse treffer tegen FC Twente (1-3 winst), door over de rechterflank op te stomen en de bal in het dak van het doel te rammen.

Hoewel Sugawara op het veld de grote concurrent van Svensson is, zijn de twee daarbuiten goede vrienden. "Toen ik hier kwam sprak ik nog geen Engels", aldus Sugawara. "Tijdens de training kon ik de trainer nog niet goed begrijpen. Jonas legde me de regels en oefeningen uit. Dus nu beschouw ik hem een beetje als een coach. En buiten het veld kwam hij een keer bij me eten en toen zijn we goede vrienden geworden."