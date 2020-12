Paes houdt hersenschudding over aan bekerdeceptie tegen Ajax

Maarten Paes heeft een hersenschudding overgehouden aan het duel in de TOTO KNVB Beker met Ajax (5-4 verlies). De doelman van FC Utrecht kwam woensdagavond na een half uur spelen vervelend in botsing met ploeggenoot Django Warmerdam en kon de wedstrijd niet vervolgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat Paes een hersenschudding heeft opgelopen, zo meldt Utrecht op de clubwebsite.

Paes werd na de botsing direct afgevoerd naar het UMC Utrecht voor verder onderzoek, waar hij nog dezelfde avond werd ontslagen. "Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de berichtjes en steunbetuigingen na mijn botsing gisteren", vertelt Paes op de website van zijn club. "Ik ben direct naar het ziekenhuis gegaan, waar al snel bleek dat mijn kaak in orde was. Wel heb ik een hersenschudding overgehouden aan de harde klap. Omdat een hersenschudding een complexe blessure is, kan ik lastig een datum noemen wanneer ik weer fit ben. We gaan op een verantwoorde manier toewerken naar herstel."

Het ongeluk gebeurde nadat Utrecht-verdediger Warmerdam in de rug werd geduwd door Ajacied Antony, waarna de schoen van Warmerdam ongelukkig in het gezicht kwam van Paes. Die bleef aangeslagen achter en werd na een half uur vervangen door Eric Oelschlagel, die daarmee zijn debuut maakte voor de Domstedelingen. Het bekerduel ging uiteindelijk met 5-4 verloren, waardoor Ajax zaterdagavond in de koker gaat voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker.