‘Ajax wil tweetal in januari uitzwaaien en denkt aan komst van talent’

Edson Álvarez gaat Ajax in januari mogelijk verlaten. Volgens Voetbal International houden de Amsterdammers rekening met een mogelijk vertrek van de 23-jarige Mexicaans international. Hij kwam in de zomer van 2019 voor een bedrag van ruim vijftien miljoen euro over van Club América, maar slaagde er niet in om een vaste basisplaats af te dwingen in het team van trainer Erik ten Hag. Dominik Kotarski lijkt voor een verhuurperiode te staan, terwijl directeur voetbalzaken Marc Overmars mogelijk een talentvolle speler haalt die de tijd krijgt om te wennen in Amsterdam.

Volgens het weekblad wil Álvarez graag bij een andere club voor zijn kans gaan. Dit seizoen kwam hij in alle competities dertien keer in actie, waarvan zes keer als basisklant. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot aan de zomer van 2024. Ook Kotarski staat voor een vertrek bij Ajax. De Kroatische keeper wisselt bij Jong Ajax de wedstrijden af met Kjell Scherpen. Om wekelijks aan spelen toe te komen wil de club hem elders stallen.

Clubwatcher Freek Jansen laat weten dat Ajax waarschijnlijk weinig actie gaat ondernemen op de winterse transfermarkt. Dat heeft volgens hem financiële redenen. “En ten tweede is het super moeilijk om in de winter spelers te halen.” Volgens Jansen komt Ajax dan in een categorie spelers terecht die niet aan spelen toekomen bij hun club en fysiek een achterstand hebben. “En je zal flink moeten lappen om een basisspeler weg te halen bij een andere club.”

Tegenover het eventuele vertrek van het tweetal staat volgens Jansen mogelijk de komst van een talentvolle speler. “Ik verwacht dat ze misschien wel een speler halen op de manier zoals ze David Neres hebben gehaald en zoals ze Antony wilden halen.” Neres werd in januari 2017 aangetrokken en kreeg de tijd om te wennen in Amsterdam. Ajax hoopte in januari van dit jaar Antony aan te trekken, maar zijn transfer werd pas afgerond in de zomerse transferperiode.