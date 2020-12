Alexander-Arnold richt zich op Instagram met gevatte caption tot Mourinho

Yanick Vos 17 december 2020 • Laatste update: 15:37

Dat Tottenham Hotspur woensdagavond in de slotseconden in de Premier League met 2-1 onderuit ging op bezoek bij Liverpool, kon manager José Mourinho maar moeilijk verkroppen. De Portugees zei na afloop van het duel tegen Liverpool-manager Jürgen Klopp dat ‘het beste team had verloren’. Die uitspraak was voer voor Trent Alexander-Arnold, die op social media op gevatte wijze terugsloeg met de tekst: ‘Het beste team heeft gewonnen’.

Het leek lang op een remise uit te draaien tussen de koploper en de nummer twee van de Premier League, totdat Roberto Firmino in de slotfase Toby Alderweireld te slim af was en met het hoofd Hugo Lloris kansloos liet. Door de overwinning nam Liverpool de koppositie over van Tottenham. Direct na afloop van de wedstrijd deelde Alexander-Arnold een foto met opgetrokken broek en tong uit de mond met de tekst: “Het best team heeft gewonnen”, vermoedelijk verwijzend naar de uitspraak van Mourinho.

Mourinho kon woensdagavond slecht leven met de nederlaag die zijn ploeg leed. “Ik zei dat het beste team verloor en daar was hij het niet mee eens, maar dat is zijn mening”, zei Mourinho tegenover Amazon Prime over het gesprek tussen hem en zijn collega-manager. “Ik denk dat wij zelfs bij een gelijkspel niet tevreden waren geweest, want wij verdienden het om te winnen.” De uitspraak was voer voor Liverpool om de draak te steken op social media. Na afloop van de wedstrijd deelde Alexander-Arnold een foto, waarna de rechtsback bijval kreeg van teamgenoten Rhys Williams, Curtis Jones en Jordan Henderson, die met smileys reageerden op de Instagram-post.