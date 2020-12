Verbeek vindt roep om ontslag overdreven: ‘Lukt zelfs Klopp en Mourinho niet'

John Stegeman staat onder druk bij PEC Zwolle, dat zich dinsdag blameerde tegen Excelsior Rotterdam (2-0 nederlaag) in de TOTO KNVB Beker. De hashtag #StegemanOut was zelfs even trending op Twitter na de smadelijke nederlaag in het bekertoernooi. Gertjan Verbeek gelooft er echter niet in dat het ontslaan van Stegeman de juiste oplossing is voor de middenmoter in de Eredivisie.

"Supporters kunnen een trainer niet ontslaan. Maar het is natuurlijk nooit leuk als de fans zich tegen je gaan keren", aldus Verbeek, die zelf werd ontslagen bij onder meer FC Twente, in een analyse op verzoek van het Algemeen Dagblad. "Dan wordt het voor een trainer wel heel moeilijk om een presterend team neer te zetten. Op alles wordt commentaar geleverd, dat zie je ook bij Stegeman. Ze beginnen nu zelfs al over hoe hij op de bank zit", aldus de momenteel clubloze oefenmeester.

Desondanks adviseert Verbeek het bestuur van PEC om vast te houden aan Stegeman, sinds medio 2019 de hoofdtrainer in Zwolle. "Een andere trainer brengt dit PEC echt niet in het linkerrijtje, zelfs José Mourinho of Jürgen Klopp niet", zo verwijst hij naar de elfde plaats van PEC in de Eredivisie. "Het beste is dan ook om snel duidelijkheid te verschaffen. Beleg als club een persconferentie waarin je het vertrouwen in de trainer uitspreekt. Dat deed Riemer van der Velde destijds ook bij sc Heerenveen, toen Foppe de Haan na negen duels één punt had. Dan weet iedereen waar-ie aan toe is. En is het meteen rustig."

Aad de Mos denkt dat de twee komende wedstrijden cruciaal zijn voor de toekomst van Stegeman bij PEC. "Als hij vrijdag tegen FC Emmen en woensdag tegen ADO Den Haag vier punten haalt, blijft hij nog wel even. Maar als hij er eentje verliest, kan hij zijn koffers pakken. Of aanvoerder Bram van Polen moet vandaag al naar Adriaan Visser (voorzitter PEC, red.) stappen en zeggen: 'Het is over tussen ons en de trainer'", aldus de analist. "Het lot ligt nu in de handen van de spelersgroep. En dat is heel gevaarlijk. Want als de spelers van je af willen, kunnen ze je ook saboteren", geeft De Mos als waarschuwing mee aan Stegeman.