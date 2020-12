Man United pal achter Cavani na aanklacht FA wegens vermeend racisme

Rian Rosendaal 17 december 2020 • Laatste update: 11:47

De FA heeft Edinson Cavani officieel in staat van beschuldiging gesteld. De aanvaller van Manchester United reageerde onlangs met de woorden 'gracias, negrito' (dankjewel zwarte) op een felicitatie van een vriend op Instagram na zijn winnende treffer tegen Southampton (2-3). Cavani overtrad hiermee de regels van de Engelse voetbalbond en de spits uit Uruguay hangt volgens The Times een schorsing van drie wedstrijden boven het hoofd, al wil de FA daar nog geen specifieke uitspraken over doen.

Manchester United staat in de breed uitgemeten kwestie pal achter Cavani, zo blijkt uit een statement dat donderdag is afgegeven door de clubleiding. "Al onze spelers zetten zich volledig in bij de strijd tegen racisme. Samen met de FA, overheidsinstellingen en verschillende organisaties, en ook met onze eigen campagnes, blijven wij vechten voor deze zaak. We zijn inmiddels op de hoogte van de aanklacht van de FA richting Cavani na diens reactie via social media op de felicitatie van een vriend na afloop van het duel met Southampton."

BOMBA! A federação inglesa de futebol abriu uma investigação contra Edinson Cavani por causa desse "Gracias Negrito" no stories de seu Instagram. Se o órgão interpretar como ato racista, o jogador pode ser punido. pic.twitter.com/Cljtrdg4AH — Manchester United Brasil (@WeAreManUtdBR) November 29, 2020

Dat er opzet zou zijn in de veelbesproken reactie van Cavani is volgens Manchester United pertinent onjuist. "Edinson en de club hebben eerder al duidelijk gemaakt dat er geen enkele kwade bedoeling achter zijn boodschap zat. Edinson heeft dan ook excuses aangeboden en de bewuste boodschap op social media verwijderd, zodra duidelijk werd dat zijn woorden verkeerd uitgelegd konden worden. Wij nemen deze beslissing van de FA nu in beraad."

Manchester United en Cavani hebben tot 4 januari de tijd om een reactie te geven op de door de FA uitgevaardigde aanklacht. De inmiddels 33-jarige aanvaller miste overigens de laatste paar wedstrijden van the Red Devils wegens blessureleed. De verwachting is dat Cavani op korte termijn weer aansluit bij de selectie van manager Ole Gunnar Solskjaer.