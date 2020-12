Kramer begrijpt hoge irritatiefactor bij fans: ‘Misschien zelfs wel haat’

Michiel Kramer trok onlangs gekke bekken richting zijn bewaker Mark van der Maarel en de aanvaller deed dat nog eens na zijn late gelijkmaker namens ADO Den Haag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-1). Kramer geeft anderhalve week later in gesprek met het Algemeen Dagblad toe dat hij tijden wedstrijden soms bewust bezig is met het provoceren van de tegenstander.

"Mark van der Maarel ging tijdens onze wedstrijd tegen FC Utrecht tekeer tegen de scheidsrechter omdat hij een inworp gaf aan ons, terwijl zij hem hadden verdiend", blikt Kramer terug op de ontmoeting in De Galgenwaard van begin december. "Daar wil ik dan graag op reageren. En Jayden Oosterwolde had een akkefietje met Boy Kemper, waar ik me mee ben gaan bemoeien, toen zag ik dat kettinkje en vroeg ik aan de scheidsrechter of dat niet af moest. Ja, dus", aldus de boomlange spits van ADO.

Kramer geeft toe dat hij zich met dergelijke acties niet populair maakt bij tegenstanders, supporters en analisten. "Het is irritant. Natuurlijk is het irritant. Maar ik doe dat gewoon, het zit er bij mij in. Voor mij is het part of the game." Dat er dan woede ontstaat is volgens Kramer volstrekt logisch. "Mensen haten mij misschien zelfs." Een dergelijk sentiment haalt de ADO-aanvaller echter niet uit zijn evenwicht. "Totaal niet. Het is onderdeel van het voetbal. Als je daar niet tegen kan, heb je hier niets te zoeken."

"Het hoort er soms bij om je tegenstanders een beetje te irriteren of uit de tent te lokken. Ik wil die wedstrijd winnen en probeer mijn rol in een duel zo goed mogelijk in te vullen. Daar hoort treiteren en pesten soms bij", verklaart Kramer zijn soms opmerkelijke gedrag op het veld. "Ik vind dat niet zo erg, ook niet als het bij mij gedaan wordt. Je kan iedereen beïnvloeden, op wat voor manier dan ook. Ik zie dat als een manier om die wedstrijd over de streep te trekken. Meer is het niet. Ik heb dat mijn gehele carrière gedaan. Ik wil winnen. En als vervelend doen daarbij helpt, zal ik het niet nalaten", aldus de openhartige Kramer.